日本自民黨最大派系安倍派被揭收取巨額政治黑金

日本政界籌集政治獻金的途徑之一，是開「政治派對」讓企業組織或支持者捐款。執政的自民黨近日被揭沒有呈報政治派對募得款項，而黨內最大派系「安倍派」更被指收下最多政治黑金，達數億日圓。東京地方檢察廳已展開調查。



自民黨內最大的派系是「清河政策研究會」。這個派系在2000年以後，以時任首相小泉純一郎為首，成了黨內人數最多的派系，後來則以前首相安倍晉三為首。雖然安倍2022年7月遭槍殺，這個派系至今仍以「安倍」為名。

朝日新聞日前引述消息稱，東京地方檢察廳收到指控，正在對「安倍派」涉嫌收取巨額政治獻金進行調查。日本法律規定，政界的募款派對超過20萬日圓（約1.06萬港元 ）就必須呈報。

報道稱，初步調查顯示，自民黨內的5個派系都存在賬目不清的問題，但安倍派涉及的募款數額最多，非但沒有如實呈報，還讓出售派對入門券的議員以「回扣方式」私藏巨款掩飾。

據調查方公開，安倍派系過去5年通過政治派對募得的款項達6.6億日圓（約3,500萬港元 ）。由於只追查到過去5年的賬目，所以初步推算以回扣方式私藏的政治獻金每年約1億日圓（約530萬港元 ）。

圖為日本首相岸田文雄2023年11月2日在東京首相官邸舉行新聞發布會。（Reuters）

由於過去5年擔任安倍派系會長的細田博之已於2023年離世，目前主導這一派系的幹部級人物都將成為調查對象。岸田內閣裏，來自安倍派的重量級人物不少，其中內閣秘書長松野博一和經濟產業部長西村康稔都曾擔任安倍派的秘書長。

安倍派系有99名議員，比黨內第二大派系「麻生派」多了近50%。自民黨內是憑藉「人多勢眾」發揮影響力，安倍派這20年來在自民黨內話語權大，是日政府的核心。安倍派出問題對自民黨而言是一件大事，有者甚至認為可能導致自民黨垮台，但對成天要受到大派系牽制的岸田派而言未必全然是壞事。

報道說，作為自民黨第四派系領導的日本首相岸田文雄似乎有意與安倍派劃清界限。正在阿聯酋訪問的岸田星期五（12月1日）在當地被記者詢問有關安倍派黑金政治時試圖撇清關係，說：「我即將出席第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）開幕儀式，必須專注會議。」

岸田的一名親信對媒體強調：「岸田派是乾淨的，我們希望盡量減少對首相和岸田派的影響。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

