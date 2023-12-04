日本大阪世博會遇逆風　繼墨西哥愛沙尼亞後俄羅斯或退出

日本籌備2025年大阪世界博覽會面對逆風，不但面對通貨膨脹壓力，還受國際局勢不明朗影響。早前，墨西哥和愛沙尼亞以「經費太高」為由取消參展，俄羅斯也表示可能退出。



大阪世博會2025年4月13日至10月13日在大阪市的人工島夢島舉行。主辦方大阪為了擴大宣傳，在開幕前就在11月30日預售門票。根據日媒引述主辦方的數據，若不包括俄羅斯在內，參與的有159個國家和地區，期間預計有約2,820萬人次入場。

日本時事通訊社報道，俄羅斯代表上星期三（11月29日）在法國舉行的國際展覽局全體會議上表態將退出大阪世博會，因為「同主辦方溝通出問題」。

據悉，俄方是在日本大阪世博部長自見英子發言後舉手表態，被推測問題出在日本身上。

報道指出，之前，自見英子在記者會上被問及俄烏戰事時的回應激怒俄羅斯。她說：「世博會的主題是『設計一個生命閃耀的未來社會』，俄羅斯的所作所為與這個理念相悖。如果目前的情況（指俄羅斯入侵烏克蘭）不變，難以想像俄羅斯會參加世博會。」

圖為日本2025年大阪世界博覽會會場插畫地圖，2023年12月4日上載。（X @expo2025_japan）

大阪是相隔半個多世紀承辦世博會，上一次是在1970年。《朝日新聞》指出，日本要極力爭取世博主辦權，是為了重溫上世紀70年代世博會的經濟效應。此次，當局也根據上世紀70年代的安排，以「世博之花」為名，為各國的科技展館進行特色設計。

上世紀70年代，美國館和蘇聯館都是這一行列裏的佼佼者，據發布這次報名要進入世博之花特色展館行列的有60個國家。然而，基於建設費用在疫情後因通脹提高，有些國家轉而申請入駐費用較低的展館。

日本在2020年敲定承辦世博會，因為建材起價，在11月第二次公布建築成本擴大到2,350億日元（約125.2億港元），是疫情前決定的1.8倍。由於成本翻近兩倍，引起日本民間的反對聲。

據共同社民調，日本有半數以上民眾認為應該想辦法控制成本，而且有26.9%的人認為有必要取消世博會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

