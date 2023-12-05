美軍參聯會副主席：繼續在南海及台海展開活動

根據消息，12月4日，美國參謀長聯席會議副主席、海軍上將格雷迪（Christopher Grady）在智庫大西洋理事會（Atlantic Council）發表講話，評論美軍艦進入仁愛礁鄰近海域稱，美國將繼續根據國際法在國際水域展開行動，其中包括南海和台灣海峽。



俄衛網5日報道，美國防部引述格雷迪表示，美國有幸在南海地區和其他地區擁有盟友和合作夥伴，是「中國所不具備的戰略優勢」。

格雷迪還稱，美國國防部向以色列、烏克蘭和台灣提供安全援助，美國國會可以通過一項包含補充資金的預算，確保這種支持有力延續。

中國人民解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校指，美國瀕海戰鬥艦吉福茲號（USS Gabrielle Giffords）4日未經中國政府批准，非法闖入中國南沙仁愛礁鄰近海域，南部戰區組織海上兵力全程跟監警戒。

田軍里稱，「中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。美蓄意攪局南海，嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞地區和平穩定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，充分說明美是南海和平穩定的最大威脅。」

2023年3月23日和24日連續兩天，美國導彈驅逐艦「米利厄斯」號（USS Milius）非法闖入中國西沙領海，被解放軍南部戰區海空兵力連續警告驅離。