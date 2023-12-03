美國NASA破例要求與中國展開太空合作

俄媒12月3日稱，美國太空總署（NASA）近期正尋求國會在《沃爾夫法案》上「開綠燈」，允許研究人員申請獲取中國嫦娥五號採集到的月球土壤樣品，理由是該樣品具有「獨特價值」，且位於NASA尚未採樣的區域。



俄衛網3日報道，NASA在上週三（11月29日）的一份內部電子郵件中稱，已「向美國國會證明自己的意圖」，以求允許NASA資助的研究人員向中國國家航天局申請獲取「嫦娥五號」在2020年採集到的月球樣品。

space.com於1日引述郵件指出，申請獲取中方採集到的樣品是必要的，因為其具有「獨特價值」，而這些樣品「最近已開放給國際科學界用於研究目的」。而且，這些樣品來自「NASA尚未採樣」的月球區域，預計將為月球地質歷史以及地月系統的研究提供有價值的見解，並可能幫助NASA制定未來的月球探索計劃，「申請獲取樣品將確保美國研究人員與世界各地的科學家擁有同樣的研究機會」。

中國科學院地質與地球物理研究所掃描電鏡與電子探針實驗室工程師原江燕在分析嫦娥五號月壤成分。（新華社發，中國科學院地質與地球物理研究所供圖）

報道援引美國布朗大學行星科學家黑德（James Head）的話說，國際上對研究這些樣品有「極大的熱情」。他預測，既然NASA已經開放了機會，「許多同行將會申請」，「這應該是一場規模非常大的申請」。

根據美國國會於2011年通過的以時任共和黨參議員沃爾夫（Frank Rudolph Wolf）命名的《沃爾夫法案》，除非獲得國會授權，否則NASA不得與中國合作。而NASA的上述舉動表明，研究人員在獲准研究中國採集到的月球樣品方面被NASA「放行」，而這一潛在合作將是兩國航天機構首次進行此類合作。但郵件同時也提及，為此次研究申請「開綠燈」是一個特例，「這項津貼專門適用於嫦娥五號任務樣本，有關NASA資助項目與中國開展雙邊活動的正常禁令仍然有效」。

目前尚不清楚NASA是否會對中國計劃中的採集任務進一步破例，包括明年的嫦娥六號任務，將首次從月球背面採樣。

嫦娥五號採集的黑色玻璃珠和黑色玻璃碎片。（微信公眾號＠中科院物理所）

嫦娥五號執行的中國首個無人月球採樣返回任務，共帶回1731克月球樣品，成為世界單次採樣量最大的無人月球採樣任務。自2021年以來，中國國家航天局已組織六輪嫦娥五號樣品申請，向中國的研究機構和高校分發了250多份樣品，總重量達77.68克。迄今為止，已有70多篇基於樣品分析的論文發表在世界頂級學術期刊上。

在阿塞拜疆巴庫召開的第74屆國際太空大會（IAC）上，中國嫦娥五號團隊獲頒「勞倫斯團隊獎」。嫦娥五號總設計師胡浩作為團隊代表，宣佈嫦娥五號月球科研樣品即將面向國際開放申請，歡迎各國科學家共同研究，共享成果。