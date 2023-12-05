馬克龍再表態反南方共同市場和歐盟貿易協議　盧拉聯手朔爾茨施壓

據巴西《聖保羅報》（Folha de Sao Paulo）當地時間12月4日報道，對於法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）日前表示反對南方共同市場（Mercosur）和歐盟商談自貿協定，並將其評價為「過時的縫合怪」，巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）回應稱，法國有着更為強烈的貿易保護主義，已發展國家不願為達成協議做出任何讓步，如果協議最終不能簽署，錯不在巴西，也不在南美。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：阮佳琪



彭博社5日報道稱，德國和巴西正聯手加大對馬克龍施壓，要求他放棄反對這項自貿協定。當地時間4日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在與盧拉會晤時表示，德巴希望「迅速」達成協定。

南方共同市場由阿根廷、巴西、烏拉圭、巴拉圭4個成員國及智利、玻利維亞、秘魯等聯繫國組成。南共市輪值主席國由上述4個成員國輪流擔任，任期6個月。巴西的主席國任期在12月7日結束。

2019年，歐盟與南共市成員國經過20年的談判終於就自貿協定達成一致，進入文本審議階段。但歐盟提出的額外環境要求導致巴西和阿根廷提出異議，從而拖延談判進程。

這其中，法國作為歐盟最大的農業生產國之一，一直是該協議的主要反對者。法國主張，只有當南美的產品也遵循歐盟內部標準時，才能進入歐洲市場。然而，歐洲的環境保護和農藥禁用標準會極大地影響巴西農產品出口。

包括在7月舉行的南共市第62次首腦峰會上，盧拉曾多次就此事對歐盟進行抨擊，表示歐盟為南共市與其簽訂自貿協定製造障礙，歐盟提出的環保附加條件是「不可接受」的，雙方應以「雙贏」為目的進行協商。包括巴西在內的4個南共市成員國不會接受歐盟的要求，也不會害怕歐盟的「制裁威脅」。他還承諾，在巴西擔任南共市輪值主席國期間，將完成雙方的自貿協定簽署。

第63屆南共市首腦會議即7日在里約熱內盧舉行。近幾日，南共市和歐盟正加快工作進度，希望在此之前就協議的細節達成一致。不過，這進程又遭到法國總統馬克龍「潑冷水」。

據《聖保羅報》報道，馬克龍2日發表聲明稱，他「完全反對」歐盟與南共市商談自貿協定，並評價這協議已經「過時」且「拼湊得很糟糕」。

新全球融資契約峰會：圖為2023年6月23日，圖為法國總統馬克龍（右）在峰會會場發言期間，巴西總統盧拉（中）與中國國務院總理李強聆聽。（Reuters）

他還引用法國農業生產者的觀點，聲稱自己不能一邊要求法國乃至全歐洲的農業和工業生產者為脫碳減排而努力，一邊在進口不遵守脫碳規定的外國產品時又免去關稅。

與此同時，馬克龍還在社交媒體平台X（前稱Twitter）上發文稱，法國計劃在未來3年內撥款5億歐元（約42.2億港元），「與巴西一同」保護亞馬孫雨林。

對此，盧拉3日回應稱，他早已知曉法國的貿易保護主義立場更強烈，強調如果協議無疾而終，並不是因為巴西缺乏意願，而是因為巴西不會屈服於附加的環保條件，而且歐洲人也不太可能在一週內闡明所有歐盟國家的立場。

「唯一需要明確的是，不能再說這是因為巴西，也不能再說是因為南美……如果協議無法達成，請耐心等待。」他說。

盧拉還提到，已發展國家應承擔責任，但他們只想要更多，不願為達成協議做出任何讓步，而南美國家希望被當成獨立國家受到尊重。他說，協議最終能否簽署，12月8日就會有定論，如果簽署失敗，至少責任在誰身上也很明顯。

彭博社報道稱，當地時間4日，巴西總統到訪德國柏林時，與德國總理朔爾茨聯手向馬克龍施壓，要求他放棄反對這項貿易協議。

在聯合新聞發布會上，朔爾茨表示，他們仍然希望歐盟與南共市的自貿協議能夠很快達成，他相信這份協議將在歐洲理事會和歐洲議會中獲得多數支持。彭博社稱，朔爾茨的這番話顯然是針對馬克龍的，他還敦促各方做出妥協，以幫助達成協議。

盧拉也表示，他不會放棄勸說馬克龍，在未來的會面中他會繼續試圖打動對方。

「週四，在南共市峰會上，我們將迎來這場談判的決定性時刻，」他說，「我向朔爾茨總理重申我的期望，歐盟將決定是否有興趣締結一項平衡的協議。」

中國國務院總理李強（左）訪問德國，6月20日與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz，右）共同見記者（Reuters）

另據巴西環球在線網站早前報道，11月27日，歐盟輪值主席國西班牙的貿易國務秘書希亞娜·門德斯曾表示，歐盟和南共市「從未如此接近於完成」自貿協定的談判。門德斯稱，雙方正在就可持續發展議程制定補充文件，「這可能有利於兩個集團之間簽署自由貿易協定」。

門德斯的說法得到歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）的支持。東布羅夫斯基斯表示，歐盟將繼續為達成協定「積極努力」。

巴西談判代表早些時候曾稱，雙方計劃在12月7日——也就是阿根廷極右翼領導人米萊（Javier Milei）上台（12月10日）之前，在里約熱內盧舉行的南共市峰會上宣布協議。這位阿根廷候任總統一直是南共市的批評者，給談判帶來新的變數。

不過，米萊政府外交部長候選人蒙迪諾（Diana Mondino）11月26日在會見巴西外交部長維埃拉（Mauro Vieira）時，強調「盡快」簽署歐盟與南共市貿易協定的重要性。