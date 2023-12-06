美國對襲擊平民猶太定居者禁發簽證　以色列防長譴責暴力行為

隨著以巴爆發新一輪衝突，於約旦河西岸針對巴勒斯人的暴力行為飆升。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12月5日宣布新的簽證禁令，對於破壞約旦河西岸和平、安全或穩定的極端猶太定居者，將被禁發簽證，且家屬都可能受影響。美國公布此措施後幾小時，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）譴責定居者對巴勒斯人的暴力行為。



布林肯表示，美國已向以色列政府強調，需要採取更多行動，追究對巴勒斯坦人實施暴力的猶太定居者責任。當中除了暴力行為，還有以其他行動限制平民獲得基本服務、生活必需品的定居者。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，第一批禁令會於5日實施，未來幾天將有更多人被列入名單，最終將有數十人。他表示，如果當事人本身已任持有美國簽證，將會收到簽證撤銷的通知。

幾小時後，以色列防長加蘭特譴責定居者的暴力行為，強調以色列是個法治國家， 只有獲政府授權的人，包括警察、軍隊或安全部門有權使用武力。

聯合國數據顯示，自10月7日以來，以色列定居者涉及的襲擊增加超過一倍。美國國務院一名高級官員上周表示，美國希望以色列起訴對涉事人士，但至今未見實際回應。