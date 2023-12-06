新冠夾擊流感　美日韓等地確診人數上升　當局籲加強預防措施

臨近年尾，不少人可能選擇外遊，但多個國家受到新冠肺炎（COVID-19）及流感夾擊，感染人數有上升趨勢，當局呼籲民眾加強個人衛生及防護措施。



日本厚生勞動省12月1日公布，當地在11月20至26日期間新增11499人感染新冠肺炎，平均每個觀察點為2.33人，比對上一週的1.95人明顯增加，亦是相隔12週以來再次上升。全國有38個都道府縣都有增加迹象，其中北海道、長野及山梨縣的情況增幅最大。

除了新冠肺炎，日本的季節性流感的新感染人數平均升至28.30人，是對上一週的1.31倍，而且在44個都道府縣持續，當中23個達到30人感染的警報水平。受到今次情況影響，全國有6174間學校需要部分或完全停課，較對上一週約4000間明顯增加。

聖誕節臨近，東京站附近的東京中城八重洲（TOKYO MIDTOWN YAESU）佈置聖誕裝飾，有民眾駐足「打卡」。（Reuters）

而在鄰國韓國，當地確診新冠人數雖在8月開始下降，惟到了11月第四週就有反彈趨勢，一共有6958人確診，增幅13%。另外根據疾病管理廳的數據，全國在11月19日至25日期間，平均每1000名門診患者中，就有45.8人疑似患上流感，較前一週增加22%，亦比流行基準的6.5人高得多。

當局提到，過去5年同時期的數據（2019年平均9.7人、2020年3.2人、2021年3.6人、2022年13.9人）比較，今年患流感人數創下近年新高。消息人士指出，由於近三年沒爆發過流感大流行，導致地區免疫力低落，為病毒製造容易擴散的環境。再加上天氣寒冷、室內空氣不流通、民眾在後新冠時代放下戒心，都是流感疫情爆發的因素。

有韓國專家曾警告，當地進入冬季後，可能遭受新冠加流感同時夾擊，指民眾假如同時感染兩種病毒，出現重症的危險將增加2.3倍。

東南亞同樣遭到新冠確診人數回升的問題，泰國疾病管制局（DDC）日前指上週的確診人數急升至500人，並有3人病歿。當局強調正全力控制疫情，並呼籲民眾做好防護措施，包括在人煙稠密的地方戴上口罩及勤洗手等。

新加坡的疫情亦有回升，衝生部2日指，當地11月19至25日的確診人數比對上一週大增過萬宗，升至22094宗。受到確診人數飆升，當地民眾對快速檢測套裝需要有增無減，多個藥房都出現賣斷買情況。

另外在美國亦面對流感加新冠的雙重夾擊，美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據指，截至11月25日的一週，全國因為確診新冠而要入院的人數增加10%至約2萬人。當局同時指，與呼吸道合胞病毒（RSV）相關的到醫院求診的增幅向上，特別是年幼兒童和長者留醫的情況更甚。

CDC建議6個月以上人士同時接種流感和新冠疫苗，以抵禦秋及冬季病毒帶來的最嚴重健康影響。