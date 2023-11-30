傳染病專家：許多國家正在淡化新冠　或釀「失落的一代人」

輝瑞（Pfizer）於本月16日至18日在新加坡舉辦媒體圓桌會議，邀請台灣台北總醫院胸腔部呼吸治療科主任陽光耀教授、新加坡傳染病專家梁浩楠醫生、市場研究顧問公司益普索（Ipsos）總監Ramya Logendra、輝瑞亞洲新興市場副總裁兼亞洲醫療負責人Egemen Ozbilgili，以及輝瑞亞洲新興市場地區醫療疫苗和抗病毒藥物負責人兼高級總監Bulent Taysi出席，討論後新冠疫情時代的應對策略和挑戰。



新加坡直擊



據最新的一項研究調查顯示，新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、香港、台灣和菲律賓等7個亞太市場，逾40%受訪者認為在抗擊新冠病毒時，處方療法和疫苗同樣重要，儘管在某些市場的人們對此類療法的認知度較低。

「我們對於新冠疫苗接種的討論很多，但關於其治療的討論卻很少，尤其是對於高危患者來說，了解抗病毒藥物在內的治療方案，可大大限制疾病發展為更嚴重的疾病，並有效降低住院率及死亡率。」梁浩楠表示：「消費者對自身健康決定的相關資訊有所掌握和保持主動至關重要，儘早識別風險、接受專業建議並採用推薦的治療方法是關鍵所在。」

參與是次媒體圓桌會議包括有，輝瑞亞洲新興市場高級總監Bulent Taysi(右一)、市場研究顧問公司Ipsos總監Ramya Logendra(右二)、台北總醫院胸腔部呼吸治療科主任陽光耀教授(右三)、新加坡傳染病專家梁浩楠醫生(右四)、輝瑞亞洲新興市場副總裁Egemen Ozbilgili(左三)。(Pfizer)

調查又指，7個亞洲市場的首要資訊來源是社交媒體、線上搜尋引擎或網站、國家衛生機構指南或建議、媒體（電視、報刊廣播）和家人或朋友。Bulent Taysi說：「國家衛生當局的指導方針和社交媒體在這一過程中發揮着不可或缺的作用。我們從觀察亞太地區消費者行為中獲得的洞察力非常寶貴，這些洞察力決定了我們在應對疫情時的戰略方向。」

在會上，多位講者重申抗病毒藥物仍是新冠病毒的首選推薦治療方法。其中，口服抗病毒藥物有助於縮短住院時間和症狀持續時間，且相關抗病毒藥物的副作用可以接受，還有服用相關抗病毒藥物可降低長期慢性病的風險。

輝瑞亞洲高級總監Bulent Taysi在會上分享了，輝瑞作為預防和呼吸系統傳染病先驅的工作和經驗。(Pfizer)

在亞太地區，抗病毒藥物在多個區內市場中被列為處方最多的治療類別，這也是世衛組織（WHO）為非嚴重新冠患者推薦的處方治療類別。值得注意的是，在香港和印尼，針對高風險人士的其他處方治療選擇中，抗病毒藥物居首位，而處方其他治療類別如抗生素、類固醇和免疫調節劑等的比例較低。

台專家：新冠病毒≠流感

儘管許多國家政府和人民早已基本走出新冠疫情的影響，且不少人幾乎對病毒的最新進展不太在意，惟陽光耀指出新冠病毒仍不等於流感，不論是住院率和入住深切治療病房的比例依然要嚴重得多。

他重申，指接種加強劑疫苗至今依然十分重要，「即使疫情已經結束，但新冠病毒仍然存在於我們的社區中。許多人仍需要住院治療，故我們必須保持警惕，假如被感染應及早接受治療。」

陽光耀教授重申，新冠病毒依然存在於我們的社區當中，需要保持警惕。(Pfizer)

Egemen Ozbilgili則補充，抗病毒治療的快速干預是疫苗接種的重要補充工具。他說：「雖說預防是抵禦新冠病毒的第一道防線，但通過抗病毒治療進行快速干預也至關重要。這也是避免易感人群的疾病發展到嚴重後果的關鍵，無論其疫苗接種情況如何。」

不要讓我們有「失落的一代」

梁浩楠指出，當前許多國家和政府都在淡化新冠疫情，他說：「問題是我們不能製造『失落的一代』（lost generation），他們生病、身體不適，並成為醫院的負擔。」他強調，我們真正需要做的是提高疫苗接種意識，從而預防疾病，並在疾病來臨時保護人民。

他以新加坡為例表示：「新加坡是所有國家中擁有最多資源的國家之一，如果你有資源卻沒有人去做會如何？我們將失去很多健康的人。」

梁浩楠醫生強調，不要製造『失落的一代』（lost generation），讓他們成為醫院的負擔。(Pfizer)

另一方面，梁浩楠提到錯誤資訊（misinformation）是疫情期間最令人擔憂的問題之一，因它降低了疫苗接種率，使病毒進一步擴散，還加重了本已不堪重負的醫院工作人員的負擔。此外，醫護人員亦受到誤信假新聞的人的辱罵，他們認為新冠疫情是假的而拒絕接受治療。

最後，梁浩楠提到新冠病毒的科學溯源依然重要。正如香港於1997年發生禽流感一樣，當時本港科學界得悉家禽市場為病毒源頭後，香港政府適時撲殺雞隻，加強清潔家禽市場，阻止新病毒的感染源。故他認為找到源頭是很重要的，知道它是如何發生的，然後便可加以預防。

他強調：「重要的是要讓全世界認識到，下次疫情有可能發生在任何國家的『後院』，假如不認真查看一下自己的『後院』，有可能就會觸發另一個Covid-19。」