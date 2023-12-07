王毅晤泰國副首相　稱共同打擊網賭電詐及人口販賣等跨國犯罪

中共中央政治局委員、外交部長王毅12月6日在北京會見來華參加瀾湄合作第八次外長會的泰國副首相兼外長班比（Parnpree Bahiddha-Nukara）。



王毅表示，雙方要在政治上互相信任，密切各層級交往，加強全方位交流，加速推進中老泰聯通發展構想，加深互聯互通、經貿、旅遊等領域合作，維護穩定暢通的產供鏈體系，共同打擊網賭電詐、人口販賣等跨國犯罪，推動中泰戰略夥伴關係持續新發展。

王毅祝賀班比履新，表示相信泰國新政府將帶領泰國人民開啟國家富強、人民幸福的新旅程，將「中泰一家親」的傳統傳承發揚下去，中國將一如既往支持泰國走符合本國國情的現代化道路，並支持泰國在國際舞台上發揮更重要的作用。

他指出，國家主席習近平去年11月歷史性訪泰，開啟建構中泰命運共同體的新時代，泰國首相賽塔上任始即成功訪華，為新時代兩國關係發展注入強勁動力，中方願同泰方一道，落實領導人共識，把中泰命運共同體建設好，把各領域務實合作推進好。

2023年12月6日，中共中央政治局委員、外長王毅，在北京會見赴華參加瀾湄合作第八次外長會的泰國副首相兼外長班比（Parnpree Bahiddha-Nukara）。（中國外交部）

班比稱歡迎更多中國遊客 泰方將強化安全保障

班比表示，泰方高度重視泰中關係，堅定奉行一個中國政策，願同中方加強戰略溝通，深化務實合作，在「一帶一路」框架下進行互聯互通合作符合各方利益，泰方願積極推動泰中和泰老中鐵路早日開通，歡迎中國高科技企業赴泰投資，加強兩國科技交流合作，期待泰中人員往來更加便利化，歡迎更多中國遊客赴泰旅遊，泰方將強化安全保障措施，堅決打擊電信詐欺等跨國犯罪。

雙方一致同意密切配合，推動瀾湄合作提質升級，造福本地區人民。雙方也就共同關心的國際地區問題交換了意見。