王毅卡梅倫通電話　議題包括以巴局勢與烏克蘭危機

中國外交部長王毅12月5日應約同英國外相卡梅倫（David Cameron）通電話。綜合中國外交部與卡梅倫的說法，兩人談到的議題包括中英關係、烏克蘭危機、以巴局勢等。王毅稱希望英方樹立正確對華認知。



王毅表示，中英同為聯合國安理會常任理事國，對維護國際和平穩定都負有重要職責。中英關係穩定健康發展不僅符合兩國人民的根本和長遠利益，對促進世界和平繁榮也具有戰略性、全球性的意義。他指中英互為發展機遇。希望英方樹立正確對華認知，把握好中英關係發展的大方向。

王毅表示，中國始終堅定走和平發展道路，對外政策保持連續性穩定性。中方堅持倡導多邊主義，反對單邊霸淩行徑；支持自由貿易，反對保護主義，中國的發展是世界和平力量的增長，是國際社會穩定因素的增強。面對變亂交織的國際形勢和層出不窮的全球性挑戰，中英要保持溝通和對話，加強協調，加深合作。

中國外交部引述卡梅倫表示，當今世界任何一國都無法獨自應對全球挑戰，英中接觸、合作符合雙方利益，英方致力於發展對華關係，願同中方保持交往。英方讚賞中方支持多邊主義，期待中方在國際地區問題上發揮更大作用。

雙方就烏克蘭危機等熱點問題交換了意見。王毅重申中方勸和促談的一貫立場，強調反對任何損害中方正當權益，濫用單邊制裁的行徑。

卡梅倫在社交網站發文指，兩人的議題包括建立具建設的關係、以色列與加沙、俄烏戰爭，他指英國會繼續在可促進利益的方面與中國接觸。