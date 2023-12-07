日本的士撞死白鴿　司機理直氣壯「路是人行的」被捕惹熱議

在香港，開車撞死貓狗等動物不顧而去屬犯法行為，但在日本，蓄意撞死白鴿同樣會被捕。日本一名的士司機就因開車衝向白鴿群「撞死白鴿」，涉嫌違反鳥獸保護法被捕，但同時引發網民熱論。



日本《朝日新聞》報道，事發11月13日東京新宿一條路上。一名的士司機在交通燈前停下，雖眼見路上前方有一群白鴿，仍加速衝向白鴿群，撞死了其中一隻白鴿。路旁一名受驚的路人報警。

警方檢走死亡的白鴿驗屍，證實白鴿遭撞擊死亡，決定以涉嫌違反鳥獸保護法拘捕司機。報道引述警方指出，司機對撞死白鴿直認不諱，但辯稱「路是屬於行人的，白鴿應該迴避人類才對」。報道指因司機的行為「惡劣」，因此予以逮捕。

根據日本鳥獸保護法，包括貓、狗、馬、羊、牛、家禽（包括家鴿和家鴨）都受法律保護，蓄意開車撞死白鴿可被檢控。然而新聞一出旋即引起了網民熱論，有網民表示這多半是因為司機態度惡劣才會被捕，與撞死白鴿無關；也有人說現在白鴿和烏鴉見人也不會迴避，為何撞死白鴿會搞到和撞死人一樣。

以下網民反應：

逮捕司機是因為這涉嫌故意去撞鴿子，是司機的態度問題。

鳥獸保護法是針對故意捕殺動物的情況，開車撞死應不屬於此列吧？

警察沒別的事可做了嗎？

警察無視被跟蹤狂騷擾的女孩的求救，卻為一隻鴿子拘捕人。

聽到鴿子遇害後我淚流不止，一想到鴿子遺族的心情就感到痛心，希望能早日嚴懲兇手並對鴿子遺族好好道歉，為死去的鴿子祈禱冥福。

