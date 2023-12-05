日本自駕事故7成是旅客　租車公司拒外國客　指常因一細節釀車禍

日本自駕遊｜不少人到日本旅行時都會選擇自駕遊，行程自由度較高，帶著小朋友出遊時也比較方便。不過最近有日本傳媒報導指，海外旅客租車時屢生意外，甚至有公司被迫結業，令租車公司不願再租車予遊客。



（日本ANN新聞截圖）

旅客說「撞到一點點」實際嚴重

日本朝日新聞日前報導指，札幌市上月24日降下今年首次深度超過10厘米的積雪，街道形成黑冰，接連引發交通事故。日前就發生一宗10車連環車禍，北海道警方指出，12月因「跣胎」造成車禍，是一年中最多。露營車出租公司「旅する車」的北海道區域經理永島幹士對現況感到不安，他說：「有很多意外事後報告。海外旅客口中的撞到一點點，與日本人定義不同。事實上很多情況下看到車時，就發現損壞較大、對正常駕駛出現影響。」

據報由於外國人造成的事故增多，一些公司已經停止向遊日旅客租車，甚至有一些公司因損失慘重而被迫結業。另一家租車公司「バジェット・レンタカー」新千歲機場店店長佐佐木一志講到，日前有一名旅客在積雪的路段駕車時追撞前方巴士，令出租車輛車頭損毀。他又表示，11月份發生的交通意外中，有約7成都是因外國旅客駕駛而起。

遊客不懂交通標誌

佐佐木店長表示，大部分意外皆因旅客看不懂日本的交通標誌「止まれ」而導致。「止まれ」標誌與香港的「停車」或「讓路線」相近，但有不少旅客因看不懂路牌而沒有減速停車，衝出路口導致意外發生。雖然租車公司在借出車輛時，都會用英語向客人說明交通標示和注意點，但有來自泰國的租車客就表示，由於標誌只有日語自己根本無法理解。

有日本網民認為海外旅客租車除了需要國際車牌，應設簡易版的駕駛考試，合格才能租車（新聞截圖）

日本網民：旅客應了解當地交通規則

有不少日本網民表示，想到有看不懂交通標誌的人在日本駕車就覺得很可怕。講到發生意外「100%是外國人司機的錯」，與標誌有沒有英文標記無關。「如果要到外國自駕遊，就應該提前了解當地的交通規則」，又表示從來沒有聽過日本人在海外駕駛引致交通意外的事件。有北海道市民分享到租車旅客泛濫，即使是習慣在雪地上駕車的當地民眾也會發生意外，旅客就更是如此，認為讓海外旅客租車時除了需要國際車牌，也應該要求他們先通過簡易版的駕駛考試，合格才能租車。