沙特俄羅斯促OPEC+所有成員減產　稱符合全球經濟利益

俄羅斯總統普京12月6日到沙特訪問，與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面後，兩國分別於7日公布聯合聲明。作為全球兩個最大石油出口國，他們呼籲石油出口國組織與盟友（OPEC+）其他成員國加入減產，藉此穩定油價。



聯合聲明在雙方會面數小時後發表，稱普京和沙特王儲就石油、OPEC＋、加沙局勢、烏克蘭戰爭，以及伊朗核計劃等問題進行廣泛會談。在能源領域上，雙方讚賞兩國之間的密切合作，以及OPEC＋國家為增強全球石油市場穩定所做的努力。兩國強調繼續這種合作的重要性，並呼籲所有OPEC＋成員有必要加入減產協議，以符合生產者和消費者利益，以及支持全球經濟增長。

OPEC+成員國11月30日開會後宣布，8個成員國明年首季將每日自願減產共約220萬桶，當中包括沙特及俄羅斯延長每日減產共150萬桶。不過，並非所有成員都同意延長或擴大減產，普京和沙特王儲顯然是向未同意的國家喊話。

普京回到莫斯科後，7日與伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）會面。雖然作為OPEC+成員，但伊朗並未加入自願額外減產，且正在提高產量，希望在明年3月20日前將產量升至每日360萬桶。