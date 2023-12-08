普京參加2024年3月俄羅斯大選競逐連任：是時候了，我將參選

俄羅斯聯邦委員會（上議院）宣布定於2023年3月15至17日舉行總統選舉，翌日俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在12月8日宣布再次參選，爭取再任總統6年。他稱：「在不同時期曾有不同想法，但現在是時候了，我將參選」。



當現年71歲的普京被問及參選的問題回應：「我不準備隱瞞，在不同時期曾有不同想法，但現在是時候了，我將參選。」

我將與人民站在一起，我將競選總統一職。（I will be with the people and I will stand for election for the post of president.）

普京是在克里姆林宮舉行的授​​予退伍軍人「俄羅斯英雄勳章」儀式後的非正式聚會上發表上述言論。向他提出這問題的，是有份參與對烏戰事的人。

克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱希望普京繼續擔任國家領導人的人數多得驚人。

俄羅斯大選2024年3月15至17日舉行。若沒候選人獲得逾半選票，第二輪選舉4月7日舉行。勝選者5月7日宣誓就職，執政至2030年5月7日。

2023年12月4日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在克里姆林宮接受21位外國使節遞交國書。（Reuters）

俄羅斯前總統葉利欽（Boris Yeltsin，又譯作葉爾欽）1999月12月31日突然宣布辭職，時任總理的普京數月後走馬上任。普京迄今已在俄羅斯執政超過20年。

普京1999年以總理身份接替葉利欽成為署理總統，2000年大選中首次當選總統，及後於2004年連任。由於俄羅斯憲法的2任限制，普京2008年卸任後退居第二線，由其於擔任聖彼得堡副市長時一手提拔的梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）當總統。梅德韋傑夫於任內修憲，將總統任期由4年改成6年，然後於一屆後再次跟普京「王車易位」，普京再度上陣於2012年再次當選總統，並於2018年成功連任，又贏得一個6年的任期。

根據俄羅斯2020年憲法修正案，總統連任任期由「不得超過2屆」改為「總任期不得超過2屆」，而此前的總統的任期數字歸零。普京因此可再次競選，但若他在2024年當選，之後只能再當選一次。

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