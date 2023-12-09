COP28｜OPEC秘書長：成員與盟友應拒絕針對化石燃料協議

法媒引述石油輸出國組織（OPEC） 秘書長蓋斯（Haitham al-Ghais）致函13個成員以及盟友，敦促它們拒絕在杜拜舉行的《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第28次會議（COP28）達成任何針對化石燃料而不是廢氣排放的協議。



蓋斯在12月6日發出的信函中說，在COP28協議草案公布後，他「懷着極其緊迫的心情」寫這封信。協議草案包括逐步淘汰化石燃料的內容。

蓋斯寫道：「對化石燃料施加的不當和不成比例的壓力可能會達到一個臨界點，帶來不可逆轉的後果，因為該決定草案仍然包含逐步淘汰化石燃料的選項。」

他認為，這類出於政治動機的行動把人民的繁榮和未來置於危險之中，這是不可接受的。因此，他敦促參加大會的13個OPEC成員以及盟友「拒絕任何針對能源（即化石燃料而不是排放）的文本或公式」。

蓋斯指的是5日發布的一份協議草案。談判代表8日發布更新文本，這是協議草案的第三個版本，共列舉5個方案，其中包括淘汰石油、天然氣和煤炭的各種選擇，也保留完全不提及化石燃料的選項。

COP28由OPEC成員阿聯酋主辦，大會主席賈比爾（Sultan Al Jaber）也是阿布扎比國家石油公司（ADNOC）領導人。他指出，逐步減少使用化石燃料是「不可避免的」，他正在推動定在12日結束的談判達成「前所未有的」氣候協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

