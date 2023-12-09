安理會以巴停火決議案　美國一票否決　中國巴勒斯坦批評

聯合國安理會12月8日開會，就阿聯酋提出要求以色列和哈馬斯「立即人道主義停火」的決議案表決，美國投下反對票，議案遭否決。巴勒斯坦自治政府9日稱，這讓美國成為以色列進行「種族滅絕、種族清洗和戰爭罪行」的「同謀」。

巴勒斯坦自治政府9日發聲明，也引述自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）稱他認為美國應對加沙巴人兒童、婦女和老人的流血事件負責。

美國常駐聯合國副代表伍德（Robert Wood）2023年12月8日在聯合國總部出席安理會表決巴以局勢決議草案的會議。美國動用否決權，導致議案無法通過。（Reuters）

中國常駐聯合國代表張軍8日稱，中方對此表示「極大失望和遺憾」。他在發言時不點名批評美國。

他稱中方需要指出，一邊縱容戰事延續，一邊聲稱關心加沙民眾的生命安全和人道需求，這是自相矛盾的。一邊縱容戰事延續，一邊主張防止衝突外溢，這是自欺欺人的。一邊縱容戰事延續，一邊把保護人權、保護婦女兒童掛在嘴邊，這也是極其虛偽的。所有這一切，讓中方再次看到什麼是雙重標準。

是次表決中，聯合國安理會15個成員國中有3票贊成，英國投下棄權票，由於常任理事國美國行使否決權，草案未能獲得通過。

安理會決議案需有至少9票贊成才能「過關」，且沒有常任理事國否決。安理會5個常任理事國分別為中國、法國、俄羅斯、英國和美國。