遭哈馬斯綁架人質憶述被囚絕望50天：遭痛毆2天　睹友被殺最難過

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日突襲以色列，擄走至少240名人質，泰國28歲農場工人阿努差（Anucha Angkaew）亦在其中，所幸50天後獲釋。他說和其他人質在被囚期間，靠下棋、回憶家人及家鄉美食來保持希望。



路透社獨家訪問阿努差，內容在12月7日發布。他自稱和另外5名泰國農工10月7日躲避火箭炮後遇到哈馬斯。其中兩人不久後被殺，當中一人是阿努差的朋友，阿努沙目睹有人進行掃射，朋友中槍死亡，自己則和其他人一同被強行送往加沙。

他說，哈馬斯將他們和一名以色列男子並關進約1.5平方米、無窗的房內，兩天內不斷毆打他們，之後兩天繼續毆打以色列人，更用上電線鞭打。

他估算自己和另外3名泰國人在4天後被告知可以回家，並轉移到更闊的房間，可睡在膠墊上，伙食有改善，再未被毆打。4人數週後獲移交紅十字會，11月25日離開加沙。

阿努查稱，自己一度感到絕望，從未想過可以獲釋，就像「重生」一樣，但最難過的仍是10月7日當天，目睹自己的朋友死去。

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