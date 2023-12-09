日本自民黨「回佣風暴」擴大：官房長官或被炒　再多3人捲入醜聞

日本執政自民黨的政治獻金醜聞看來有擴大趨勢，共同網12月9日引述相關人士稱，再多3人涉接受籌款回佣而未申報，當中包括安倍派（清和政策研究會）主席鹽谷立、政務調查會長萩生田光一，以及經濟產業大臣西村康稔。



共同網7日稱，自民黨黨內5個派閥被指在申報政治獻金時，少報募款宴會的收入，當中包括岸田派。外界質疑，部份議員涉收取政治回佣。

有關報道曝光後，日本首相兼自民黨總裁岸田文雄因此要求暫停舉辦派系宴會，並在7日確認辭任自身派系宏池會會長一職，企圖以此挽回民眾信心。

日本自民黨爆出政治獻金醜聞，官房長官松野博一被指收受逾1000萬日圓回佣。日媒2023年12月9日報道，政府正考慮撤換松野。松野也有可能辭職。圖為2021年10月4日，他宣布日本新內閣名單。（Reuters）

「安倍派」內被稱為「5人組」的派內實力人物中，已有3人捲入醜聞，即萩生田、西村以及被認為收下超過1000萬日圓（約55萬港元） 的回佣的官房長官松野博一。「5人組」另外兩人是國會對策委員長高木毅及參院幹事長世耕弘成。

共同網9日引述政權相關人士稱，岸田已朝撤換松野博一的方向展開探討，以及岸田似乎逐漸傾向於認為根據檢方的調查看來，松野博一難以留任。此外自民黨內要求松野辭職的聲浪增加，他也有可能懾於壓力辭職。

官房長官是日本內閣重要職位，倘松野被撤換將是日本是罕見的情況，這亦會對岸田政府構成打擊。

東京地方檢察廳特搜部正在以涉嫌違反《政治資金規正法》（不記載等）對此事展開調查。