日本自民黨「回佣風暴」擴大：官房長官或被炒　再多3人捲入醜聞

撰文：許懿安
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日本執政自民黨的政治獻金醜聞看來有擴大趨勢，共同網12月9日引述相關人士稱，再多3人涉接受籌款回佣而未申報，當中包括安倍派（清和政策研究會）主席鹽谷立、政務調查會長萩生田光一，以及經濟產業大臣西村康稔。

共同網7日稱，自民黨黨內5個派閥被指在申報政治獻金時，少報募款宴會的收入，當中包括岸田派。外界質疑，部份議員涉收取政治回佣。

有關報道曝光後，日本首相兼自民黨總裁岸田文雄因此要求暫停舉辦派系宴會，並在7日確認辭任自身派系宏池會會長一職，企圖以此挽回民眾信心。

日本自民黨爆出政治獻金醜聞，官房長官松野博一被指收受逾1000萬日圓回佣。日媒2023年12月9日報道，政府正考慮撤換松野。松野也有可能辭職。圖為2021年10月4日，他宣布日本新內閣名單。（Reuters）

「安倍派」內被稱為「5人組」的派內實力人物中，已有3人捲入醜聞，即萩生田、西村以及被認為收下超過1000萬日圓（約55萬港元） 的回佣的官房長官松野博一。「5人組」另外兩人是國會對策委員長高木毅及參院幹事長世耕弘成。

共同網9日引述政權相關人士稱，岸田已朝撤換松野博一的方向展開探討，以及岸田似乎逐漸傾向於認為根據檢方的調查看來，松野博一難以留任。此外自民黨內要求松野辭職的聲浪增加，他也有可能懾於壓力辭職。

官房長官是日本內閣重要職位，倘松野被撤換將是日本是罕見的情況，這亦會對岸田政府構成打擊。

東京地方檢察廳特搜部正在以涉嫌違反《政治資金規正法》（不記載等）對此事展開調查。

日本自民黨爆政治獻金醜聞　官房長官松野博一涉收逾1000萬日本執政自民黨爆黑金醜聞　岸田文雄辭任派閥會長日本自民黨最大派系安倍派被揭收取巨額政治黑金
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