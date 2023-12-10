澳洲大幅上調外國人置業費用　鼓勵投資興建住宅

澳洲將對外國買家購買澳洲現房收取三倍費用，同時也鼓勵外國買家投資「建造出租」項目，以增加國家的住房供應。



路透社報道，澳洲財政部長查莫斯（Jim Chalmers）和住房部長柯林斯（Julie Collins）星期天（12月10日）在一份聲明中宣布，將提高外國買家購買澳洲現房的費用、加大對 空置房的處罰力度，並加強合規活動。 這些措施將「有助於確保外國投資住宅符合我們的國家利益」。

查莫斯說，政府還將削減外商投資「建造出租」計劃的申請費，從而鼓勵建造更多住宅。

另根據彭博社報道，根據上述聲明，外國買家購買澳洲現房的費用將增加兩倍；政府將對買房後空置房產的外國買家的罰款將增加一倍。

報道稱，查莫斯去年將外國投資者在澳洲購買資產的費用提高了一倍。 政府說，此舉將在四年內創造4億5,500萬澳元（約23億港元）的額外收入。

查莫斯表明，這些調整都是為了「確保外國投資與政府提高全國經濟適用房供應量的議程保持一致」；政府將在2024年出台法律，實施更高的收費標準。

彭博社指出，外國人只有在澳洲工作或學習才能購買住房，如果不能成為永久居民，就必須出售住房。 費用調整的目的是鼓勵外國人投資新的房屋開發項目，從而提高國家的房屋存量。

澳洲的房屋市場已經躋身全球最昂貴行列。 鑑於住房在擁有2600萬人口的澳洲供不應求，預計房價將維持穩定成長。

當局曾於今年6月承諾提供20億澳元，在全國範圍內新建數千套經濟適用房，為等待名單上的澳洲人增加公共住宅供應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

