澳洲驚現「冬甩女怪盜」一口氣偷1萬個　警方追捕　店家乘機宣傳

澳洲今日（1日）傳出1宗「冬甩失竊案」。



有名女子趁着貨車司機進到休息站時，直接將載有1萬個Krispy Kreme冬甩的貨車開走並逃逸。

警方已經展開調查並公布女賊的外觀，Krispy Kreme也趁機推出活動：任何警察或醫療人員到店都能享有5折的優惠。

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綜合多家澳洲媒體的報道，這宗事件發生在上個月29日凌晨3時30分左右，當時貨車司機載著1萬個冬甩、準備前往紐卡素（Newcastle）。

途中他停靠在悉尼西北部卡林福德（Carlingford）彭南特山路（Pennant Hills Road）的1個休息站加油，沒想到結帳時貨車被直接開走。

根據監視器拍到的畫面，這名女子趁着司機不在、偷偷把這輛白色貨車開走。

據稱貨車內載有經典的Krispy Kreme原味冬甩以及為慶祝聖誕節而準備的特殊口味，預估這1萬個冬甩價值約4萬澳元（約20萬港元）。

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新南威爾斯州警方後續公布女賊的外觀，除了看似約30歲左右，她還擁有原住民和托雷斯海峽（Torres Strait Island）島民的長相、黑棕色的長髮並身穿深色衣服，還拿着白色手提包，目前警方正全力追查中。

事後，Krispy Kreme發表聲明證實這宗竊案，另外澳洲地區的供應主管雷迪（Lenny Reddy）也表示「Krispy Kreme團隊正努力補足這1萬個被偷的冬甩」，更提到「我們感謝新南威爾士州警方的努力，Krispy Kreme現在向所有身穿制服的急救人員、警察提供5折的優惠」。

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