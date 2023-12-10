韓國就日本未對「慰安婦」索賠案判決上訴表態：為兩國合作努力

日本政府未就韓國針對日軍「慰安婦」受害者索賠案二審判決結果提出上訴，韓國政府對此表明，政府將繼續為韓日兩國面向未來的合作付出努力。



韓聯社報道，韓國外交部官員12月10日表示，政府正在為恢復「慰安婦」受害者名譽和尊嚴傾注努力。該官員說，韓日兩國2015年簽署的《韓日慰安婦問題協議》是兩國政府間的正式協議，政府尊重該協議，歷屆政府也一貫堅持這一立場。

11月23日，首爾高等法院就韓國「慰安婦」受害者和其遺屬16人針對日本政府提起的第二宗索賠案作出裁決，推翻一審判決，裁定日本政府全額支付原告索要的賠償金，即每人2億韓圜（約119萬港元）。

由於日本政府未在12月9日零時以前的法律規定時限內上訴，二審判決即告生效。日本政府以國際法上的國家主權豁免原則為由，始終未對訴訟作出過任何回應。

根據韓聯社之前的報道，2016年12月，包括李容洙在內的「慰安婦」受害者和受害者遺屬對日本政府提起訴訟，要求日方向原告每人賠償2億韓圜。2021年4月，首爾中央地方法院以日本作為主權國家適用國家主權豁免為由駁回訴訟。

不過，在2021年1月，首爾中央地方法院就另一宗「慰安婦」受害者向日本政府索賠案作出不同判決，要求日方向原告每人賠償1億韓圜（約59.2萬港元）。包括李容洙在內的原告因此向首爾高等法院提起上訴。

本文獲《聯合早報》授權轉載

