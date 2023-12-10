Meta推6大新功能 可傳限時消失訊息 錄音2倍速播放
撰文：房伊媚
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Facebook母公司Meta於12月6日宣布，會在Facebook以及Facebook Messenger的個人聊天和通話服務推出6大新功能，包括可傳送限時消失的訊息，以及用2倍速播放錄音訊息。
以下為新功能：
編輯訊息
用戶可在傳送訊息後的15分鐘內使用「編輯」功能來更改內容，更改過的訊息會顯示為「已編輯」。
限時消失訊息
Messenger新增會在傳送後24小時消失的限時訊息，而且有文字標記訊息還剩多少時間就消失。若有人將限時訊息截圖，用戶也會收到通知。
隱藏已讀訊息功能
Messenger推出「隱藏已讀」的功能，用戶可自行決定是否讓對方看到自己已讀訊息，減輕須即時回覆訊息的壓力。
錄音訊息2倍速播放
錄音訊息可用1.5倍或2倍的速度播放，用戶也可選擇從先前暫停的位置繼續收聽。用戶在關掉對話框或APP後，也能繼續播放錄音訊息。
高清照片影片
Meta正與一小群用戶測試高清媒體以及檔案共享功能，並計劃在未來數個月內陸續更新。
點對點加密
Meta將預設為聊天對話和通話內容進行點對點加密，這意味着除用戶兩端外，包括Meta在內的任何人都無法看到訊息內容。點對點加密目前只有部份用戶可使用，仍需數個月時間才能擴展至全球用戶。
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