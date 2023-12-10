Meta推6大新功能　可傳限時消失訊息　錄音2倍速播放

Facebook母公司Meta於12月6日宣布，會在Facebook以及Facebook Messenger的個人聊天和通話服務推出6大新功能，包括可傳送限時消失的訊息，以及用2倍速播放錄音訊息。



以下為新功能：

編輯訊息

用戶可在傳送訊息後的15分鐘內使用「編輯」功能來更改內容，更改過的訊息會顯示為「已編輯」。

限時消失訊息

Messenger新增會在傳送後24小時消失的限時訊息，而且有文字標記訊息還剩多少時間就消失。若有人將限時訊息截圖，用戶也會收到通知。

Facebook：Facebook Messenger新增會在傳送後24小時消失的限時訊息。圖為2023年12月6日，Facebook母公司Meta在網站發布的圖片，展示這項新功能。（Meta網站）

隱藏已讀訊息功能

Messenger推出「隱藏已讀」的功能，用戶可自行決定是否讓對方看到自己已讀訊息，減輕須即時回覆訊息的壓力。

錄音訊息2倍速播放

錄音訊息可用1.5倍或2倍的速度播放，用戶也可選擇從先前暫停的位置繼續收聽。用戶在關掉對話框或APP後，也能繼續播放錄音訊息。

高清照片影片

Meta正與一小群用戶測試高清媒體以及檔案共享功能，並計劃在未來數個月內陸續更新。

點對點加密

Meta將預設為聊天對話和通話內容進行點對點加密，這意味着除用戶兩端外，包括Meta在內的任何人都無法看到訊息內容。點對點加密目前只有部份用戶可使用，仍需數個月時間才能擴展至全球用戶。

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