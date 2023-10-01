Facebook連飛機都有得買　網民賣波音747　開價245萬或可免運

近年「一頁式廣告」詐騙橫行各大入口網站社群媒體，讓社群平台成為詐騙溫床，不過近日Facebook卻出現一則廣告並瘋傳，原來竟有人出售波音747飛機，且要價高達1150萬泰銖（約245萬港幣）。



被放售的波音747客機：

賣家說明，飛機的動力設備已拆除，但其餘設施保存完整，買回去能當作房屋或店家，且提供免費「送貨」服務，引起熱議。

泰國網友在Facebook臉書販售波音747客機。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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泰國媒體報導，一名當地網友在臉書社團發文，要販售一台退役的波音747飛機，開價1150萬泰銖；附圖顯示，飛機外觀和普通飛機無異，內部駕駛艙、座艙、廚房、廁所等設施也都保存良好，但動力設備已拆除，因此無法飛行。

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原PO寫下，「這飛機稍作改裝後，可搖身一變成房子、商店、咖啡廳、餐館、酒吧，若距離不遠，可供『免運費送到家』服務。」他也留下聯絡方式，表示若有需要可直接致電聯繫。

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此文一出驚呆網友，對此表示，「家停車位不夠怎辦？有地方停嗎」、「如果有冷氣我就買」、「這要如何出貨？拆開再裝回去嗎」、「接受數位貨幣或分期付款嗎？」、「拿來開店要經營幾年才會回本？」、「比超跑還便宜」、「感覺未來會變打卡熱點。」

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