古特雷斯：加沙人道停火議案無法通過　損害安理會威信

以巴衝突持續，以軍攻入加沙（Gaza）南部，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）12月10日表示，安理會無法通過加沙人道停火議案，導致它的威信受損。



路透社報道，古特雷斯在卡塔爾多哈（Doha）一個論壇上發言，稱不會放棄爭取加沙達成人道停火。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）認為，巴勒斯坦人遭非人化，令國際社會忍受以軍繼續攻擊加沙。他亦指該部門在加沙的工作接近崩潰，並重申有需要即時停火，結束加沙的人間地獄情況。

卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）則強調，該國會繼續向以色列及哈馬斯施壓，促使雙方達成和議。他又表示，加沙人質獲釋與以軍的行動無關，而是談判的成果。

約旦外長薩法迪（Ayman Safadi）指，以色列的行動引起大量仇恨，可能影響區內未來多個世代。至於巴勒斯坦總理什泰耶（Mohammad Shtayyeh）認為，如果以色列持續違反國際法和人道決議案，應該受到制裁。他同時批評美國需要為以軍在加沙的攻勢及巴人喪失性命的行為負責。