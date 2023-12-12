伊朗外長與王毅通電話　讚揚中國致力實現加沙人道停火

中共中央政治局委員、外交部長王毅12月11日應約同伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）通電話。阿卜杜拉希揚高度讚賞中國擔任聯合國安理會輪值主席國期間，為在加沙實現人道停火所做的努力，感謝中方為推動伊朗和沙特阿拉伯和解所做的貢獻，表示伊方願同中方加強各領域合作，推動伊中關係不斷向前發展。



王毅表示，中方願同伊方落實好今年國家主席習近平和伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）兩度會晤達成的重要共識，加強溝通、鞏固互信、拓展合作，在國際和多邊場合協調配合，實踐真正的多邊主義，維護兩國及廣大發展中國家正當權益及國際公平正義，推動中伊關係行穩致遠。中方支持伊朗和沙特繼續改善關係，促進區域國家團結合作，把區域和平與安全真正掌握在自己手中。

期待中方更積極緩和加沙局勢 解決巴勒斯坦問題

雙方重點就加沙局勢交換了意見。 阿卜杜拉希揚表示，伊方反對針對婦女和兒童的殺戮，主張立即在加沙停火止戰，開闢人道救援通道。聯合國在巴勒斯坦問題的未來解決中應發揮重要作用。 伊方願同地區國家保持密切溝通，維護區域安全穩定。伊方支持中方提出的全球安全倡議，期待中方更積極致力於緩和加沙局勢，解決巴勒斯坦問題，維護區域和平穩定。

王毅強調，在巴以衝突問題上，中方立場概括起來就是盡快停火止戰，確保人道救援，恢復「兩國方案」。中國的立場與阿拉伯國家一致，與伊斯蘭國家和國際社會有高度共識。 各國應就此發出更強有力聲音，形成更一致立場。中方認為，任何涉及巴勒斯坦前途命運的安排都應充分反映巴勒斯坦人民的意願，充分尊重巴勒斯坦人民的建國權和自決權，體現「巴人所有、巴人主導、巴人治巴」。 中方願與阿拉伯和伊斯蘭國家加強溝通協調，為重返「兩國方案」逐步創造條件，為真正解決巴勒斯坦問題繼續發揮作用。