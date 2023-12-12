索馬里總統兒涉撞死速遞員後逃逸　土耳其發國際逮捕令

東非國家索馬里總統馬哈茂德（Hassan Sheikh Mohamud）的兒子穆罕默德（Mohammed Hassan Sheikh Mohamud），遭土耳其發出國際逮捕令。穆罕默德涉嫌上月在伊斯坦堡駕車時，撞上一名駕電單車的速遞員，傷者在12月6日死亡。但穆罕默德事後疑已離境，馬哈茂德暫時未對此事作回應。



事發於11月30日，穆罕默德被指駕駛索馬里大使館的汽車，於伊斯坦堡一個舊城區撞上38歲速遞員Yunus Emre Gocer，傷者隨即昏迷送院。據指出，穆罕默德肇事後不顧而去，但仍被警方查獲及查問。穆罕默德指電單車突然停下，且傷者當時沒戴頭盔。警方認為錯在傷者，予穆罕默德無條件釋放。

但閉路電視畫面顯示，電單車雖然半途減速，但在後方穆罕默德亦未減慢，因此撞上電單車。此外，傷者出事前有戴頭盔，但被撞後頭盔掉落。土耳其警方最新認定，穆罕默德負有主要責任。但他已無法聯絡，懷疑已經離境。

土耳其8日對穆罕默德發出國際逮捕令，伊斯坦堡市長Ekrem Imamoglu譴責當局允許疑犯離開該國。數百名速遞員日前也曾示威，要求政府為死者討回公道。