俄媒：美國眾院議明日就授權拜登彈劾調查投票

美國國會知情人士對俄羅斯衛星通訊社表示，美國眾議院12月13日打算就批准在可能彈劾拜登總統程序框架內進一步開展調查的決議進行投票。



俄衛網12月12日稱，此前共和黨人在眾議院開始的調查涉及對拜登參與其子亨特（Hunter Biden）海外商業活動的指控，對此的懷疑涉及拜登在奧巴馬政府擔任美國副總統期間。白宮堅決否認這些指控。

據這位消息人士說，民主黨的代表積極試圖阻止通過該決議的進程。

圖為美國眾議院議長約翰遜2023年10月25日在美國會大樓當選後宣誓就職的情形。（Reuters）

美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）12月5日宣布，眾議院將正式投票，尋求對正在進行的、由共和黨主導針對總統拜登（Joe Biden）的彈劾調查授權。是次調查由上任眾院議長麥卡錫（ Kevin McCarthy）在9月發起。

約翰遜表明，下週舉行的投票不是彈劾拜登的投票，而是讓議員「繼續配合調查步伐」的投票。

約翰遜指控白宮拒絕交出關鍵證人，讓他們在被傳喚時作證。 他也指白宮拒絕向國家檔案局移交數千份文件。他說眾院如要履行憲法責任，須在眾院正式通過進行調查，以應對傳票或在法庭上可能面臨挑戰的情況。

白宮發言人否認阻礙調查，稱共和黨人已取得3.5萬頁財務紀錄，以及36小時的證人訪問內容等。

眾議院定於12月14日休會。