以色列被揭以美國製白磷彈襲擊黎巴嫩　白宮表擔憂

本輪巴以衝突以來，以色列多次被指控使用白磷彈襲擊加沙和黎巴嫩邊境地區，但均拒絕承認。12月11日，美媒《華盛頓郵報》和多家國際組織調查後發現，以軍10月16日襲擊了黎以臨時邊界黎方一側多地，現場炮彈碎片顯示，以軍使用的正是美國製造的白磷彈。白宮則回應稱，對此感到「擔憂」。



圖為2023年11月12日，攝影記者在以色列和黎巴嫩邊境拍到以色列軍隊發射白磷彈，形成一層煙幕。（Reuters）

此次襲擊發生在衝突初期。據黎巴嫩國家通訊社消息，當地時間10月16日至17日，以色列轟炸了黎以臨時邊界黎方一側的多個地區，並在對邁爾傑雲平原（Marjeyoun plain）地帶的襲擊中使用了白磷彈。

根據《華盛頓郵報》11日報道，襲擊發生時，該報一名記者在黎巴嫩南部邊境地區的一個小村莊德拉（Dheira）發現了三枚155毫米炮彈的碎片。這次襲擊造成該村莊至少四所房屋被燒毀，至少九名平民受傷。

經調查，炮彈碎片上發現的批次生產代碼，「與美國軍方用於對美制彈藥進行分類的命名法相匹配」。根據炮彈標記「WP」和淺綠色彈體顏色，可以判定這些炮彈是在1989年和1992年於美國路易斯安那州和阿肯色州的彈藥庫製造的「M825煙霧彈」，屬於白磷彈。

德拉村莊居民接受採訪時稱，當時，以軍深夜使用白磷彈對該村莊進行了數小時的炮擊，他們被困在家裏，直到第二天早上7點左右才得以逃脫。29歲的農民阿布·薩里（Uday Abu Sari）表示，「整個村莊都變成了白色」，煙霧使他無法呼吸，他在幾天後出現了呼吸系統問題。

以色列並未承認上述指控，只在一份聲明中說，以軍使用白磷彈用於製造煙霧，並非用於瞄準或有意引起火災。但《華盛頓郵報》指出，襲擊發生在深夜，白磷彈產生的煙霧在夜間幾乎沒有實際用途。

報道稱，這些彈藥是每年流向以色列的價值數十億美元的美國軍事武器的一部分。此外，多家國際人權組織也通過現場影片和照片佐證以軍使用的白磷彈來自美國，敦促對此事件進行戰爭罪調查，並要求美國國會「應重新評估美國對以色列的軍事援助」。

以黎邊界緊張局勢持續升溫，2023年11月5日，從以色列北部可以看到，黎巴嫩一側的邊境地區竄起濃煙。（Reuters）

據了解，白磷彈是一種利用了白磷在空氣中自燃性質的燃燒彈，其殺傷力非常大。白磷碰到物體後會不斷地燃燒，直到熄滅，因此，當白磷彈接觸到人的身體後，皮肉會被穿透，然後再深入到骨頭，是一種殺傷力較強，極不人道的燃燒武器。

目前，國際法並未將白磷彈列入禁用範圍，但其使用受到嚴格監管。據1980年聯合國《禁止或限制使用某些可被認為具有過分傷害力或濫殺濫傷作用的常規武器公約》（《特定常規武器公約》）規定，這種武器會對平民造成嚴重威脅，不應在人口密集區使用。簽約各國都不得使用白磷彈攻擊平民和居民區，以色列於1995年3月22日簽署加入了該公約。

對於上述報道，白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）11日表示「擔憂」。柯比告訴記者：「我們看到了這些報道，當然，我們對此感到擔憂。任何時候，我們向另一支軍隊提供白磷彈，都是完全期望這些武器的使用符合……合法目的，符合武裝衝突的法規」。

目前尚不清楚美國何時向以色列交付這些白磷彈。美國防部發言人萊德（Patrick Ryder）11日回應稱，自10月7日新一輪巴以衝突後，美國沒有向以色列提供白磷彈。他補充說，國防部尚未核實這些武器是否來自美國庫存，但美方將繼續「向以色列傳達減少平民傷害的重要性」。

自本輪巴以衝突開始後，以軍多次被指控在對黎巴嫩邊境和加沙地帶的軍事行動中使用白磷彈。

以色列軍隊被指在對加沙的襲擊中用上白磷彈。（在社交媒體X流傳的影片截圖）

據土耳其安納多盧通訊社消息，當地時間10月11日，以色列方面向加沙地帶港口地區投擲了多枚白磷彈，導致數百名巴勒斯坦人窒息。同一天，巴勒斯坦外交部也在推特發文，指責以色列在空襲加沙期間使用白磷彈，導致了傷亡和道路損壞，致使救護車和民防車輛無法趕到現場。

《華盛頓郵報》援引國際人權機構數據稱，過去兩個月，以色列在黎巴嫩邊境地區使用了60多次白磷彈。黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）12月2日曾表示，以色列使用的彈藥「除了損壞數千棵橄欖樹外，還造成平民死亡，對超過500萬平方米的森林和農田造成不可逆轉的破壞」。

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