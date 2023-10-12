巴勒斯坦譴責以軍白磷彈施襲　以色列否認

巴勒斯坦外交部門10月10日在社交媒體上發文稱，以軍在對加沙的襲擊中用上白磷彈。巴方還發布一段白磷彈正在燃燒的影片。但以色列否認其事。



巴勒斯坦外交部門在社交平台X發布的一段影片顯示，一些建築物附近的一大片空地上，有大量仍在燃燒並釋放濃重白煙的發亮物。

配文說：「以色列佔領軍在位於加沙北部卡拉邁（Al-Karama）住宅區使用國際禁用的白磷彈對付巴勒斯坦人。」

以色列駐俄大使本・茲維（Alexander Ben Zvi）11日接受俄媒《生意人報》（Kommersant）訪問時稱，以方未使用白磷彈，有關指控「不是真的」。

他在被問及此類指控時稱：「必須駁斥。這是不實指控。眾所周知，現在每個人都在網上衝浪，每個人都有手機（可記錄）。（有關指控）純粹是無稽之談。」

國際法目前未禁用白磷彈，但使用受到嚴格監管。據1980年聯合國《特定常規武器公約》規定，白磷彈會對平民造成嚴重威脅，不應在人口密集區發射。

白磷彈能產生大量煙霧，常被用來製造煙幕掩護軍事行動，《日內瓦公約》規範內容指出，白磷彈可合法用於製造煙霧彈、訊號彈，但嚴禁在人口稠密的地區使用。它是一種攻擊型燃燒武器，爆炸產生的化學物質極易燃燒且有劇毒，一旦接觸到人體，將持續劇烈燃燒，導致嚴重灼傷或死亡。

白磷燃燒時的溫度可達攝氏800到2,500度，且具有蠟質特性，很容易附着衣服和皮膚等表面，極難去除或撲滅，它燒灼程度也很深。此外，一旦白磷在傷口殘留，還可能在遇到空氣時復燃。