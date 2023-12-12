中越領袖宣布兩黨兩國關係新定位　構建有戰略意義中越命運共同體

中國國家主席習近平12月12日中午抵達越南首都河內，正式開始為期2天的國事訪問。習近平在河內與越共中央總書記阮富仲舉行會談時表示，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中越關係，把越南視為周邊外交的優先方向。



俄衛網12日稱，習近平表示，這些年來，越南政局保持穩定，經濟持續快速發展，人民生活水平不斷改善，綜合國力和國際地位顯著提高。他指中方堅定支持越南繼續推進社會主義建設事業。

他說：「相信在以總書記同志為首的越共中央堅強領導下，越南黨和政府一定能順利完成越共十三大提出的各項任務，為實現越南建黨建國『兩個一百年』奮鬥目標奠定堅實基礎。」

他指：「着眼為國家謀發展、為人民謀幸福、為人類謀進步，我願同總書記同志一道宣布中越兩黨兩國關係新定位，在加深中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。」

習近平稱，中方相信在雙方共同努力下，中越關係將進入政治互信更高、安全合作更實、互利合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好的新階段，中越兩國社會主義建設事業將日益行穩致遠，並為地區乃至世界穩定、發展、繁榮作出新貢獻。