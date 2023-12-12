習近平在越南報章撰文　稱兩國要發揮互優勢及妥善管控海上分歧

中共中央總書記、國家主席習近平今日（12日）將赴河內對越南開展國事訪問，他在越南《人民報》發表題為《建構具有戰略意義的中越命運共同體》文章，稱這第三次踏上越南這片美麗的土地，感到十分親切。他表示，越南同中國有著「同志加兄弟」的深厚情誼，雙方應透過保持戰略溝通、發揮互補地緣相近等優勢、加強人民友好交流、妥善管控海上分歧，不斷推動構建具有戰略意義的命運共同體。



《建構具有戰略意義的中越命運共同體》全文如下：

應越共中央總書記阮富仲和越南國家主席武文賞邀請，我即將對越南社會主義共和國進行國事訪問。這是我擔任中共中央總書記、中華人民共和國主席以來第三次踏上越南這片美麗的土地，感到十分親切，就像到親戚和鄰居家串門一樣。

中越兩國山水相連，文化相通，理想相同，命運與共。毛澤東、胡志明等兩黨兩國老一輩領導人懷著共同理想信念相交相知，攜手締造了「同志加兄弟」的中越傳統友誼。在追求各自國家獨立和民族解放事業進程中，我們團結一心、相互支持。在社會主義建設事業中，我們互學互鑒、拓展合作，共同書寫了中越友好歷史篇章。

今年是中越建立全面戰略合作夥伴關系15周年。不管國際風雲如何變幻，中越兩黨兩國共守和平安寧，共謀發展合作，共創繁榮富強，走出一條共建人類命運共同體的陽光大道。

我們堅持以信相交。兩黨兩國高層像走親戚一樣常來常往。今年，我同阮富仲總書記密切互動，共同從戰略高度和長遠角度擘劃新時代中越關系藍圖，推動中越關系確立新定位、邁入新階段。我先後會見了赴華訪問或出席會議的國家主席武文賞、政府總理範明政、越共中央書記處常務書記張氏梅同志。雙方召開了雙邊合作指導委員會、兩黨理論研討會、兩國公安部合作打擊犯罪會議等機制會議。各部門各地方合作更趨密切。

我們堅持以利相融。中國長期是越南最大貿易夥伴，越南是中國在東盟最大貿易夥伴和全球第四大貿易夥伴。應中方邀請，越南領導人出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇、第六屆中國國際進口博覽會、第七屆中國－南亞博覽會、第二十屆中國－東盟博覽會。越南輸華的果蔬等農產品深受中國消費者喜愛。中國出口的原材料和機械設備有力支持了越南製造業發展。中國企業承建了河內輕軌2號線，這是越南首條城市輕軌項目，累計載客近2000萬人次，為河內市民出行帶來便利。中越國際班列開行，智慧口岸啟動建設，陸地邊界口岸互聯互通加快推進。中國企業在越南建成海外最大的光伏產業集群，投資建設的光伏和風能電站為越南的能源轉型發展作出積極貢獻，在河內、芹苴等地投資建設多個垃圾發電項目。

我們堅持以誼相親。今年以來，兩國人員往來迅速恢覆，前10個月中國赴越遊客超過130萬人次，中越德天（板約）瀑布跨境旅遊合作區成功試運營。中國全國政協和越南祖國陣線中央暨邊境省份友好交流活動、中越邊民大聯歡等活動開展得有聲有色。中國傳統經典名著在越南家喻戶曉，中國當代影視作品也深受越南民眾喜愛。越南流行歌曲火爆中國社交媒體，越南歌手在中國綜藝節目中收穫大批中國「粉絲」。日益密切的人文交流就像蜿蜒流淌的涓涓細流，匯聚成中越友好交往的奔湧長河。

我們堅持以誠相待。兩國都高舉多邊主義旗幟，強調堅持對話協商、和平合作，堅定維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關系基本準則。雙方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互給予支持，在國際和地區合作機制中保持密切配合。越方積極參與全球發展倡議之友小組，支持全球安全倡議、全球文明倡議，支持中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關系協定》。

今年是我提出構建人類命運共同體理念、共建「一帶一路」倡議和親誠惠容周邊外交理念10周年。構建人類命運共同體，首先要從亞洲做起。中國有首耳熟能詳的歌這樣唱道，「我們亞洲，樹都根連根；我們亞洲，雲也手握手」，這反映出中國民眾心中樸素的亞洲命運共同體意識。亞洲是我們共同的家園，周邊是搬不走的鄰居，成就鄰居就是幫助自己。親望親好，鄰望鄰好。中國願把自身發展同周邊國家發展更緊密地結合起來，同周邊國家一道打造命運共同體，讓大家一起過上好日子。越南同中國有著「同志加兄弟」的深厚情誼。中國黨和政府始終將發展中越關系視為中國周邊外交的優先方向，衷心希望兩國不忘傳統友好初心，牢記共同理想使命，攜手走好社會主義道路，不斷推動構建具有戰略意義的命運共同體。

——保持戰略溝通，夯實中越命運共同體政治基礎。雙方要繼續保持高層戰略溝通，確保中越關系這條航船劈波斬浪、穩步向前。雙方要堅定支持對方走好符合本國國情的社會主義道路，統籌好發展和安全兩件大事，共同踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。要進一步深化社會主義建設理論和實踐經驗交流，共同抵禦外部風險挑戰，確保各自社會主義建設事業行穩致遠。

——發揮互補優勢，強化中越命運共同體合作基礎。中國正在以高水平對外開放推動構建新發展格局，越南經濟保持穩步增長，雙方要充分發揮地緣相近、產業互補優勢，加快推動共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」戰略對接合作，不斷拓展在互聯互通、國企改革、綠色能源、關鍵礦產等領域合作，更好服務國家發展，更多惠及兩國人民。

——加強友好交流，築牢中越命運共同體民意基礎。遠親不如近鄰。中越關系的根基在人民、血脈在人民、力量在人民。我們要加大友好合作交流，充分發揮中越央媒、智庫、文旅、出版機構、廣播影視等部門對口交流機制效能，深化中文教育、職業教育、體育、衛生等合作，辦好中越人民論壇、青年友好會見等系列品牌活動，增進兩國人民特別是青年一代相互了解和感情。兩國要增開更多直航航班，中國將鼓勵更多中國遊客來到越南觀光旅遊，感受越南歷史文化的獨特魅力。

——妥善管控分歧，擴大中越命運共同體共識基礎。雙方要落實兩黨兩國領導人共識，妥善管控海上分歧，共同尋找雙方都能接受的解決辦法。雙方要著眼兩國人民長遠福祉，堅持互利共贏，積極推進合作，為營造各自發展的良好外部環境、實現地區長治久安作出應有努力。

當前，世界百年變局仍在加速演進，霸權主義、單邊主義、保護主義有所上升，地區和平和發展面臨較大不穩定性和不確定性。亞洲站在悠久文明的歷史根基上，正迎來發展振興的重要關口。亞洲新興市場和發展中經濟體將繼續成為世界經濟增長的主引擎。

歷史一再證明，一個國家、一個地區要振興，就必須在歷史前進的邏輯中前進，在時代發展的潮流中發展。亞洲地區的未來，掌握在亞洲人民自己手中。10年來，亞洲人民愈來愈深刻地認識到，只有共同踐行親誠惠容理念，弘揚和平、合作、包容、融合的亞洲價值觀，才能融入人類和平、發展、進步的潮流；只有堅持合作共贏，共商共建共享「一帶一路」，把開放的大門越開越大，才能促進區域經濟循環暢通升級，為亞洲人民帶來更多福祉；只有積極推動構建亞洲命運共同體，把本國發展寓於各國共同發展之中，才能共同建成和平安寧、繁榮美麗、友好共生的亞洲家園。

萬物得其本者生，百事得其道者成。無論世界如何滄桑巨變，中國堅持走人間正道。中國正以中國式現代化全面推進強國建設、民族覆興偉業，將持續推動高質量發展，堅持高水平對外開放，加快構建新發展格局。中國將保持周邊外交政策的延續性和穩定性，堅持與鄰為善、以鄰為伴和睦鄰、安鄰、富鄰方針，同時賦予親誠惠容理念新的內涵，讓中國式現代化更多惠及周邊，共同推動亞洲現代化進程，為包括越南在內的亞洲國家提供新的發展機遇。

我相信，中越兩國構建具有戰略意義的命運共同體，將吸引更多國家投身於構建亞洲命運共同體和人類命運共同體的偉大事業，為亞洲長足發展和睦鄰友好提供更多正能量，為世界和平和發展作出更大貢獻。