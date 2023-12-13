習近平訪越南晤阮富仲　建議海上問題挑戰轉化加深合作機遇

中共中央總書記、國家主席習近平12月12日下午抵達河內後，在越共中央駐地同越共中央總書記阮富仲會談。雙方宣布中越兩黨兩國關係新定位，在加深中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。



主席府廣場莊嚴熱烈，金星紅旗同五星紅旗相映成輝，數百名歡迎兒童綻放的笑容燦爛明媚。

阮富仲為習近平舉行隆重歡迎儀式。

習近平和夫人彭麗媛乘車抵達時，阮富仲夫婦在下車處熱情迎接，越南少年兒童向習近平夫婦敬禮獻花。兩黨總書記同雙方陪同人員分別握手致意。習近平同阮富仲登上檢閱台。軍樂隊奏中越兩國國歌，鳴21響禮炮。習近平在阮富仲陪同下檢閱儀仗隊並觀看分列式。

歡迎儀式後，習近平和阮富仲乘車前往越共中央駐地。當地各界群眾揮舞兩國國旗夾道歡迎，沿途洋溢着熱烈友好的氛圍。

習近平同阮富仲舉行會談。

習近平指出，很高興如約而至，完成同阮富仲總書記的第三輪互訪，「作為同志加兄弟，我們為越南革新開放近40年特別是越共十三大以來取得的發展成就感到由衷高興。」中方堅定支持越南繼續推進社會主義建設事業，相信在以阮富仲總書記同志為首的越共中央堅強領導下，越南黨和政府一定能順利完成越共十三大提出的各項任務，為實現越南建黨建國「兩個一百年」奮鬥目標奠定堅實基礎。

習近平強調，中越兩國在各自爭取國家獨立和民族解放鬥爭中相互支持，在彼此改革開放和革新事業中互學互鑒，「越中情誼深、同志加兄弟」是中越關係最生動寫照。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中越關係。當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。中越兩黨作為世界前兩大執政的共產黨，都堅持和發展馬克思主義，都堅定不移走社會主義道路，都在領導各自國家進行社會主義建設，更應該從壯大世界社會主義力量和確保各自社會主義建設事業行穩致遠的高度，把握中越關係的特殊戰略意義，扎實推進中越命運共同體建設。相信在雙方共同努力下，中越關係將進入政治互信更高、安全合作更實、互利合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好的新階段，中越兩國社會主義建設事業將不斷取得新成就，並為地區乃至世界穩定、發展、繁榮作出新貢獻。

習近平就構建中越命運共同體提出幾點建議。

政治上，要把准方向。要堅持高層戰略引領，加強治黨治國經驗交流互鑒，共同加深對共產黨執政規律、社會主義建設規律、人類社會發展規律的認識。在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，共同維護國際公平正義。

安全上，要加深互信。要把維護國家政治安全放在首位，確保社會主義紅旗顏色不變，全力防範、化解、遏制各類政治安全風險。中方堅定支持越南維護社會安定和民族團結，相信越方將繼續支持中國反對外部干涉、堅定推進國家統一大業。

務實合作上，要提質升級。14億多中國人民整體邁向現代化是中國帶給世界的巨大機遇，中方願同越南同志分享機遇、共謀發展。歡迎越方積極對接高質量共建「一帶一路」的八項行動，拓展數字經濟、綠色發展等新興領域合作。雙方要共同實施好《區域全面經濟夥伴關係協定》，維護全球自由貿易體系，構築安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產業鏈供應鏈。中方將繼續鼓勵有實力的中國企業赴越南投資興業，希望越方為中國企業提供良好營商環境。

民意基礎上，要加大投入。中越合作要多向農業、教育、醫療等民生領域傾斜，加強青年、旅遊、地方等領域合作，增加兩國民眾對中越命運共同體、兩黨兩國傳統友誼的了解，增進青年一代之間的感情，夯實中越友好的民意基礎。

國際地區問題上，要密切協作。中越兩國之所以取得舉世矚目的發展成就，既是自身努力奮鬥的結果，也得益於一個開放包容的世界特別是和平穩定的亞太環境。中國不搞排他性小圈子，不搞集團政治，不搞陣營對抗，願同越方加強多邊合作，維護真正的多邊主義，提高發展中國家在國際事務中的發言權和影響力。

涉海問題上，要管控分歧。雙方要積極探討並開展更多海上合作項目，努力推進海上共同開發，把海上問題帶來的挑戰轉化為雙方加深合作的機遇。

阮富仲代表越南黨、國家和人民熱烈歡迎習近平總書記、國家主席在越中全面戰略合作夥伴關係15周年之際對越南進行國事訪問，並再次對中共二十大取得的重大理論和實踐創新成果表示衷心祝賀。阮富仲表示，在習近平總書記堅強領導和習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，中國取得全方位成就，國際地位和影響力與日俱增，越南為兄弟的中國感到由衷高興。越方堅信，在以習近平總書記為核心的黨中央領導下，中國必將如期實現中共二十大確立的各項目標，並為人類進步事業作出新的重大貢獻。

阮富仲表示，習近平總書記、國家主席是中國人民愛戴的領袖、世界上傑出的領導人，也是越南人民尊重和敬仰的同志和朋友，無論是在中共二十大後第一時間邀請我訪華，還是如約第三次到訪越南，都充分體現了習近平總書記、國家主席對越南的特殊友好感情以及越中關係的高水平。越中情誼深，同志加兄弟。不久前我親自去友誼關種植「友誼樹」，也是希望以此彰顯越中兩國的特殊兄弟情誼，釋放越中特殊友好的積極信號。感謝中方將越南作為周邊外交優先方向，堅定支持越南革新開放和工業化現代化事業，並在越南遭遇新冠疫情等困難時期提供寶貴幫助。越方堅定恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部份，支持中國統一大業，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動。涉港、涉疆、涉藏等問題都是中國的內政，越方反對任何勢力干涉中國內政，希望並相信中國將保持穩定、發展和繁榮。越南堅持獨立自主外交政策，將發展對華關係作為頭等優先和戰略選擇。越方願同中方一道，構建具有戰略意義的越中命運共同體，以「六個更」為指引，全面加強政治、經貿、安全、民間等領域合作，打造互利共贏的典範，這符合越中兩黨、兩國政府和人民的共同利益。海上分歧只是越中關係的一部份，相信雙方能夠本着相互信任、相互尊重的精神妥善處理。越中兩國在捍衛多邊主義和國際公平正義、促進和平、合作、發展等方面擁有相同理念。習近平主席提出的共建「一帶一路」、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等重要全球倡議，旨在維護全人類共同利益，完全符合國際法，日益得到國際社會廣泛支持和積極響應，越方堅定支持並願積極參與。當前複雜國際形勢下，越中密切多邊協作，共同應對各種傳統和非傳統安全挑戰，對於兩國和世界都具有重要意義。相信習近平總書記、國家主席這次訪問必將成為推動越中關係更上一層樓的歷史裏程碑，並為地區和世界的和平與發展作出貢獻。

會談後，兩黨總書記共同見證雙方簽署的雙邊合作文件展示，涵蓋共建「一帶一路」、檢驗檢疫、發展合作、數字經濟、綠色發展、交通運輸、地方合作、防務和執法安全合作、海上合作等30多個領域。

阮富仲邀請習近平進行小範圍茶敘。兩黨總書記在輕鬆友好的氛圍中繼續進行深入溝通。

兩位總書記都認為，中越作為友好近鄰，理想相同，理念相通。作為好鄰居、好夥伴、好兄弟、好同志，中越構建具有戰略意義的命運共同體具有天時、地利、人和的獨特優勢。雙方應該繼承老一輩領導人締結的傳統友誼，共同努力構建命運共同體，走好各自的現代化道路，實現互利共贏、美美與共，造福兩國人民，也為地區和平與繁榮作出積極貢獻。

雙方同意發表《關於進一步深化和提升全面戰略合作夥伴關係、構建具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明》。

當晚，越共中央總書記阮富仲夫婦、越南國家主席武文賞夫婦共同為習近平和彭麗媛舉行盛大歡迎宴會。越共中央政治局委員、書記處書記等高層領導人全部陪同出席。

蔡奇、王毅、王小洪等參加上述活動。