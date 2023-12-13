俄烏戰爭｜澤連斯基訪美國晤眾院議長　共和黨拒降撥款門檻

烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy ）訪問美國，呼籲為烏克蘭提供戰爭資金。他12月12日與共和黨籍的眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）會面，但未能改變共和黨立場。澤連斯基之後前往白宮，當地時間下午4時15分與美國總統拜登（Joe Biden）舉行新聞發布會。



距離國會於12月15日休會僅剩3天，眾議院共和黨人迄今拒絕通過一項1,060億美元的補充法案。該法案包含對以色列及烏克蘭的援助，其中烏克蘭佔614億美元。不過，共和黨稱通過前提是民主黨同意加強邊境安全，以及修改移民政策。對於撥款法案能否在本週通過，共和黨領袖、參議員柯林斯（Susan Collins）表示悲觀。

約翰遜與澤連斯基會面後發聲明稱，拜登政府必須提供更多細節，說明資金如何使用。他指撥款後沒有適當監督、沒有明確的獲勝策略，也沒有得到他認為美國人民應該得到的答案。他重申，是否對烏克蘭撥款，取決於美國邊境安全法規有否變革性頒布。

2023年12月6日，美國共和黨籍的眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）與到訪的英國英國外長卡梅倫（David Cameron）會面。（Reuters）

澤連斯基稍早前與參議員舉行閉門會議時，贏得持續掌聲。 民主黨籍參議院領袖舒默（Chuck Schumer）表示，美國國會陷入僵局，最高興的人是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。 不過，共和黨參議員 Ron Johnson 表示，個人都希望烏克蘭獲勝，「但我看不到這一點」。