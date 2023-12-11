拉夫羅夫稱和談要先問澤連斯基　稱對方已簽法令禁與普京談判

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）12月10日表示，西方正試圖在烏克蘭問題上耗盡俄羅斯的力量。當被問及與烏克蘭和談的機會，他指先要問烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），要求對方修改總統法令。因他在一年半前已簽署法令，禁止與俄羅斯總統普京（ Vladimir Putin ）進行任何談判。



拉夫羅夫10日會見記者，談到俄烏戰事及以巴衝突。他重申，俄方強烈譴責哈馬斯10月7日針對以色列的恐怖攻擊，但同時認為以色列利用這宗事件，對數百萬巴勒斯坦人進行集體懲罰是不可接受。

入侵烏克蘭卻批評以色列 拉夫羅夫否認虛偽

拉夫羅夫表示，加沙如實施人道主義停火，需要某種形式監控。俄方已致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），建議他利用職權考慮進行某種監控，但到目前為止沒有任何效果。

俄羅斯一方面入侵烏克蘭，卻同時批評以色列，被問到俄羅斯是否虛偽時，拉夫羅夫否認。他又表示，西方正試圖透過向烏克蘭提供武器，來耗盡俄羅斯的力量。烏克蘭人應該意識到，他們被美國置於多深的困境。