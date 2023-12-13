阿根廷新政府啟動「休克療法」　比索官方匯率主動貶值54%

據彭博社報道，阿根廷經濟部長卡普托（Luis Caputo）於當地時間12日宣布，新政府將匯率下調至1美元兌800比索，貶值54%。此外新政府將推進包括每月使比索對美元貶值2%在內的新政策改善阿根廷財政和經濟狀況。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：唐曉甫



據悉，這是阿根廷總統米萊（Javier Milei）「休克療法」第一波措施中的一部份。在12日當地股市收盤後，卡普托在電視講話中表示，政府將匯率從1美元兌換366.5比索下降至1美元兌800比索，並宣布央行今後貨幣政策目標是以每月2%的速度促進比索對美元的穩定貶值。

作為阿根廷新政府改善國內經濟嘗試的一部份，上述舉措受到國際貨幣基金組織（IMF）的歡迎。

IMF發言人、通訊部主任科扎克（Julie Kozack）在一份聲明中表示：「它們的果斷措施將有助於穩定經濟，並為更加可持續和私營部門主導的增長奠定基礎。」

值得注意的是，此次貨幣貶值舉措並不出人意料。

此前阿根廷當局多年來一直試圖穩定對美元的匯率。據彭博社報道，這種資本管制導致阿根廷境內出現十幾種不同匯率，嚴重影響相關的經濟發展和投資。

阿根廷：圖為2023年12月1日，阿根廷布宜諾斯艾利斯超市的貨品。（Getty）

路透社調查分析師7月曾指出，由於歷史性乾旱導致農作物減產，阿根廷的淨外匯儲備已經達到負45億美元至負70億美元（約負351億至負546億港元），一般來說負淨外匯儲備情況很少見。這也使得通過外匯儲備穩定匯率的方法已經難以為繼。

由於長期的經濟問題，以及米萊在選舉期間的承諾。先前市場普遍預期阿根廷比索匯率將在新總統就職第一週下跌27%，包括摩根大通公司（JPMorgan Chase & Co.）在內的公司則暗示可能會貶值44%。

此前，阿根廷新政府為減少開支，已經宣布將把現有政府下屬的18個部削減至9個。

阿根廷新任總統米萊在宣布相關政策時警告說，他將努力使國家擺脫前任遺留下來的經濟危機，但與此同時阿根廷人將不得不忍受數月的痛苦。這是必由之路，因為「阿根廷年通貨膨脹率已經超過140%，未來幾個月物價預計也將上漲20%至40%。」

卡普托部長也強調，由於阿根廷國內財政情況緊張，貨幣貶值以及其他削減政府開支的舉措是阿根廷解決其對財政赤字「癮」的必要步驟。

根據彭博社援引一位阿根廷高級經濟官員的訊息顯示，新政府的相關行動將可以削減相當於國內生產總值（GDP）2.9%的支出，以進行徹底的財政調整。

阿根廷財政部認為通過上述舉措2024年稅收可以增長2.2%。