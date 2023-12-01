阿根廷「轉軚」候任外長稱不加入金磚國家　中國外交部回應

阿根廷總統大選後，新政府將上場，候任外長蒙迪諾（Diana Mondino）11月30日表示阿根廷不會加入金磚國家（BRICS）。中國外交部12月1日回應稱，歡迎任何有意願的國家成為金磚大家庭一員。



阿根廷原定在2024年1月成為金磚一員，在2023年8月於南非舉行的金磚國家峰會上，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）宣布金磚國家會邀請6個國家成為新成員，會員資格自2024年1月1日起生效，阿根廷是6國之一。阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）8月時回應指，加入金磚國家是很好的機會。

轉捩點出現於阿根廷11月19日舉行總統選舉次輪投票後，極右翼的米萊（Javier Milei）成為候任總統，意味阿根廷變天。

阿根廷極右翼自由前進黨（LA）代表米萊（Javier Milei）當選總統，勝出2023年11月19日舉行的大選（REUTERS）

阿根廷TN新聞電視台11月底已引述米萊的黨內消息人士指，米萊的團隊正在分析加入金磚國家的可能性，「由將來的外長蒙迪諾領導的國際團隊正在分析加入金磚國家的可能性，但並不是要積極參與。」

蒙迪諾11月29日在社交網站X（前稱Twitter）發文指「阿根廷不會加入金磚國家。」據俄衛網報道，她又在11月30日早些時候向Infobae新聞門戶網站表示，阿根廷無法繳納加入金磚國家新開發銀行的費用。

在12月1日舉行的中國外交部例行記者會上，外交部發言人汪文斌回應傳媒提問時稱，金磚合作機制是新興市場國家和發展中國家加強團結合作、維護共同利益的重要平台，也是一個開放的平台，中方歡迎任何有意願的國家成為金磚大家庭的一員。