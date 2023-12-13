中國外交部：美國為菲律賓侵犯中方主權撐腰打氣

撰文：房伊媚
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美國務院12月10日發聲明稱，《美菲共同防禦條約》適用於南海。中國外交部發言人毛寧13日回應指，中方正告美方，任何威脅、脅迫和無端攻擊指責都是徒勞的，都阻擋不了中國維護自身領土主權和海洋權益的堅定決心和意志。

毛寧表示，中方早已聲明，南海仲裁案所謂裁決是非法的、無效的，沒有任何拘束力，美方自己拒不執行國際法院判決，多次抵制國際仲裁裁決，有什麼資格和底氣要求中方執行非法的仲裁裁決？

她指中方將繼續依據國內法和國際法，堅決捍衛自身的合法主權和權益，美方的圖謀不會得逞。

中菲關係：2023年12月10 日，菲律賓一艘補給船在駛向中菲在南海有主權爭議的仁愛礁時，被一艘中國海岸警衛隊船發射水炮，因此受損。圖為被菲律賓海軍警衛隊船隻拖曳的菲律賓補給船。（菲律賓海岸警衛隊 via Reuters）

她說美國務院罔顧事實發表聲明，無端攻擊指責中方在仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙，Ayungin Reef）、黃岩島（又名斯卡伯勒淺灘，Scarborough Shoal）的正當合法維權執法行動，為菲律賓的侵權挑釁行徑站台背書。

她指中方堅決反對一段時間以來，美國基於自身的地緣政治私利，不斷慫恿支持配合菲方的海上侵權挑釁行動，並動輒以《美菲共同防禦條約》相威脅，是在明目張膽地為菲方侵犯中方主權撐腰打氣，嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則，嚴重危害地區和平穩定。

她稱，黃岩島是中國固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，12月9日，菲律賓3艘公務船未經中方允許擅闖黃岩島鄰近海域，中國海警依法採取必要措施，現場操作專業克制，合理合法。

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