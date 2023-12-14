匈牙利堅持反對烏加入歐盟　澤連斯基要求解釋

匈牙利總理歐爾班重申反對與烏克蘭展開歐盟成員資格談判，稱這是一個「可怕的錯誤」。烏克蘭總統澤連斯基回應稱，歐爾班「沒有理由」阻止烏克蘭加入歐盟。



法媒報道，歐盟領導人將於星期四（12月14日）在布魯塞爾舉行會議，討論對烏克蘭的支持，其中包括500億歐元（724億新元）的宏觀經濟各種計劃，並承諾舉行正式的入盟談判。

歐爾班威脅否決這兩項措施，將進而導致峰會失敗，並使烏克蘭及同樣希望進行入盟談判的鄰國摩爾多瓦，在俄羅斯入侵烏克蘭近兩年後被冷落。匈牙利堅稱，它在原則上反對烏克蘭入盟是因為澤連斯基政府在打擊腐敗方面做得不夠。

歐爾班在接受匈牙利媒體Mandiner採訪時說：「歐盟即將犯下可怕的錯誤，必須阻止他們。即使有26個國家想要這麼做，而我們是唯一反對的人。

「如果我們想支持烏克蘭，發出地緣戰略訊號，那就這麼做吧，但不應該是以成員國的身份。」他建議與這個飽受戰爭蹂躪的國家建立「戰略夥伴關係」。

澤連斯基星期三（13日）在挪威奧斯陸與五名北歐領導人會面間隙接受記者採訪，談及他與歐爾班的會談時說：「我讓他告訴我一個（反對烏克蘭入盟的）原因。不是三個，不是五個，不是十個。告訴我一個原因，我在等待答案。」

澤連斯基同時指出，希望與歐爾班進行「一次非常有建設性的會議」，「因為我們有共同的邊境」。