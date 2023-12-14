日本黑金醜聞延燒　松野博一等4部長辭職　迄今12人下台

日本自民黨政治資金回扣醜聞持續延燒，4名閣員14日早上先後向首相岸田文雄提交辭呈，包括內閣官房長官松野博一、西村康稔、鈴木淳司、宮下一郎。截至14日中午，包括4名閣僚及5名副大臣在內，合計12日辭職。



日本放送協會（NHK）星期四（12月14日）報道，經濟產業部長西村康稔、總務部長鈴木淳司和農林水產部長宮下一郎當天上午向首相岸田文雄遞交辭呈。

除了5名副大臣辭職，還有首相補佐官上野通子、財務政務官佐藤啓、防衛大臣補佐官和田義明請辭，迄今合計12名安倍派官員辭職。

據報道，自民黨最大派系安倍派將法律規定的超額政治捐款配額回扣給所屬的議員，並可能構成行賄罪。消息人士透露，安倍派在政治捐款上申報不實資金，5年內或超5億日圓（約2,760萬港元），有10多名議員榜上有名。

內閣秘書長松野博一預計會在星期四晚些時候召開的記者會上宣布辭職。共同社報道，松野方面被指收取超過1,000萬日圓（約552萬港元）的回扣。

日本自民黨爆出政治獻金醜聞，官房長官松野博一被指收受逾1000萬日圓回佣。日媒2023年12月9日報道，政府正考慮撤換松野。松野也有可能辭職。圖為2021年10月4日，他宣布日本新內閣名單。（Reuters）

日本媒體引述西村康稔的話說：「公眾對我的政治資金產生懷疑，導致人們對政府的不信任。由於調查正在進行中，我想要撥亂反正。」

據悉，岸田文雄將讓岸田派的前外長林芳正接替松野博一，讓無派系的前法務部長齋藤健接替西村康稔。

這起黑金醜聞導致岸田的支持率進一步下滑。NHK本週公布的一項調查顯示，岸田的支持率比前一個月下降了6個百分點，降至23%，創下自民黨11年前重新執政以來的最低水平。

本文獲《聯合早報》授權轉載

