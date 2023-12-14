中國成功斡旋　北京證實：緬甸軍方與民地武在中國境內和談

中國外交部發言人毛寧12月14日主持例行記者會，會後回應記者提問稱，緬軍發言人稱在中方幫助下，緬政府同果敢、德昂、若開軍舉行會晤。記者問中方能否確認此事，以及有何評論？



毛寧：中方一貫堅定支持緬北和平進程，一直為緬相關各方對話接觸提供支持和便利。緬北「10·27」戰事爆發以來，中方堅持不懈做緬相關各方止戰促談工作，推動局勢緩和降溫。日前，在中方斡旋和促推下，緬軍方和果敢、德昂、若開軍在中國境內舉行了和談，就臨時停火和保持對話等事項達成協議。目前，緬北衝突交火明顯下降，這不僅符合緬相關各方利益，也有助於維護中緬邊境安寧。中方希望緬相關各方加緊落實業已達成的協議和共識，彼此保持最大克制，主動緩和現地局勢，及時管控突發個案，共同推動緬北局勢軟着陸。

2023年11月12日，「克倫尼民族防衛軍」（Karenni Nationalities Defense Force，暫譯）志願軍成員身在克耶邦（Kayah state）莫別（Moe Bye）一處。（Reuters）

毛寧12月12日說，在中國斡旋下，緬甸軍政府代表已與三個參與當前戰亂的少數民族武裝組織代表會面。

路透社11日引述緬甸國營電視台MRTV報道，緬甸軍政府發言佐敏吞（Zaw Min Tun）星期一（12月11日）說：「在中國的幫助下，緬甸民族團結與締造和平協調委員會（National Unity and Peacemaking Coordination Committee）會見緬甸民族民主同盟軍（MNDAA，即果敢民族民主同盟軍）、德昂民族解放軍（TNLA）和若開軍（AA）的代表。」

他也說：「根據會談的進展情況，本月底可能還會舉行一次會議。」

緬甸內戰：2023年11月12日，「克倫尼民族防衛軍」（Karenni Nationalities Defense Force，暫譯）一名戰士身在克耶邦（Kayah state）首府壘固（Loikaw）一處。（Reuters）

今年10月27日，緬甸國防軍在撣邦北部多個地區遭到緬甸民族民主同盟軍、德昂民族解放軍和若開軍襲擊。截至目前，這三個組織已成功控制了緬甸北部和西部各邦靠近中國邊境的幾個軍事哨所和城鎮。

佐敏吞並未透露這次會議在何時何地舉行，也並未說明各方具體談了什麼。這三個少數民族武裝組織的代表也尚未置評。