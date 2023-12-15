歐爾班妥協離場　讓歐盟通過批准烏克蘭入盟談判

由於歐盟成員國之一的匈牙利作出妥協，歐盟14日得以正式批准烏克蘭加入歐盟談判這一歷史性決定。



歐盟各國領導人在布魯塞爾舉辦的歐盟峰會上同意，開啟烏克蘭及摩爾多瓦（Moldova）加入歐盟談判，惟匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）的持續阻礙令決定一度遭破壞。由於決定需要成員國的一致決定，在歐盟領導人再度與歐爾班會談，最終換來歐爾班離開會議廳，餘下26成員國一致同意開啟入盟談判進程。

在決定通過前的幾周時間內，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel） 、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）均曾與歐爾班會談，試圖說服其進行談判。

日前，歐盟委員會（European Commission）亦以匈牙利滿足司法獨立的條件為由，批准匈牙利使用102億歐元的經濟撥款。歐盟去年4月因匈牙利在司法改革、反腐措施等方面有違歐盟「法治原則」，凍結該資金。惟委員會此次解凍資金遭批評為賄賂行為。

外界有猜測指，歐爾班遲遲不願支持歐盟決定，可能是賭從不久前在選舉中表現良好的歐洲極右翼政黨的支持，但最終放棄並妥協。