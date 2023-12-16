G7擬沒收俄羅斯央行資產　充當援烏資金

西方國家更積極推進使用俄羅斯央行資產，作為援助烏克蘭資金。這一激進舉措將開啟西方對莫斯科進行金融戰的新篇章。



英媒報道，最近幾周七國集團（G7）官員已就動用約3000億美元（約4000億新元）的俄羅斯主權資產，進行密集磋商。

由於美國國會共和黨人和歐盟成員國匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）的反對，導致兩項為烏克蘭提供總額超過1000億美元的重要財政援助計劃受阻。作為基輔的資金來源，尤其是考慮到戰後重建的巨額成本，被西方凍結的俄羅斯資產可成為一個替代選項。

雖然G7已多次侗言要用俄羅斯資產資助烏克蘭，但因擔心將引發一些持有美元和歐元資產的外國投資者撤離，這項計劃至今只聞樓梯響。

儘管美國從未公開表示支持這麼做，但華盛頓近期私下的態度更顯明確，在G7委員會中辯稱有一條沒收資產的途徑「符合國際法」。

迄今為止，歐盟並沒有直接扣押俄羅斯資產，而是使用俄羅斯在歐洲清算銀行等金融機構里取得的利潤，這些機構持有1910億歐元的俄羅斯主權資產。

華盛頓和布魯塞爾分別推出價值600億美元和500億歐元的援烏計劃，本周均未能獲得通過。隨着西方各國對於向烏克蘭提供額外資金的政治共識出現分歧，動用俄羅斯資產的呼聲已越來越高。

英國外交部長卡梅倫（David Cameron）表示，他相信有一個「合法途徑」可以沒收俄羅斯資產，並表明如果不能說服其他G7盟友，英國可能會與美國這麼做。

卡梅倫星期四（14日）告訴英國議會委員會，「非常時期需要採取非常措施」，他正在G7內部「大力推動」這項提案。

本文獲《聯合早報》授權轉載

