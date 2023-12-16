歐爾班為何拒絕援烏計劃？　匈牙利與歐盟的愛與恨

歐盟12月14至15日舉行峰會，因匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）的反對，否決了價值500億歐元的援歐計劃。但不可思義的是，當人們預期歐爾班同樣會否決烏克蘭加入歐盟的談判時，他卻沒這樣做。



在14日的投票，歐爾班離開了會場投棄權票，烏克蘭獲餘下26個成員國贊成通過加入歐盟的談判。歐爾班的做法令人困惑：他在15日解釋稱，因他在未來還會有否決烏克蘭入歐的機會。烏克蘭的成員國資格最終必須由包括匈牙利在內的所有國家贊成，現在他投棄權票對匈牙利沒有損失。

圖為12月13日，歐爾班貿其他歐盟成員國領袖在布魯塞爾準備開會。（Reuters）

歐爾班長期以來被視為歐盟的異類，他的言論與外交政策，突顯他的意識形態與歐盟差異。

自2010年上台以來，由修改憲法、反難民、加強對非政府組織和媒體的控制等，歐爾班被指使匈牙利民主倒退。歐爾班還被指將歐盟的援助資金轉移到其盟友和家人的口袋中，引起歐盟各國不滿。2022年，歐盟宣布宣布匈牙利國不再是一個「完全民主」的國家，又凍結了匈牙利的超過200億歐元的資金，其中包括超過50億歐元的疫情援助，阻礙了匈牙利疫後復蘇和對抗通脹。

自那時起，歐爾班一直試圖阻止歐盟關鍵的立法協議，試圖獲得來自歐盟的資金。如在2022年10月歐洲理事會的一次峰會上，匈牙利就歐洲移民規則改變與歐盟其他領導人發生衝突，導致峰會的聯合聲明中無法把移民議題寫進其中，迫使歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）以自己的名義發表另一份獨立聲明。

在以巴衝突爆發後，匈牙利的歐洲專員瓦赫利（Oliver Varhelyi）接受傳媒訪問時，表示歐盟將削減對巴勒斯坦的財政援助，這一行動被其他成員國否定，批評這是匈牙利的「擅自行動」，與歐盟無關。瓦赫利其後收回了他的言論。

圖為12月15日，在布魯塞爾舉行的歐盟峰會。（Reuters）

外界認為，匈牙利對烏克蘭入歐談判投棄權票，是因為歐盟委員會的妥協。歐盟委員會在13日同意解凍100億歐元的資金給布達佩斯，歐盟仍扣起共210億歐元的援助。

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）表示，歐爾班的立場「令人失望」，但稱幸好歐爾班未有投反對票，否則將讓歐盟陷入「困境」。

對於被否決的500億歐元烏克蘭援助，歐盟領袖將於2024年初再商討撥款。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，有需要制定後備方案。