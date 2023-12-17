中日韓峰會明日舉行？以往三度停擺原因有二︱新聞背後

日本新聞網（JNN）9月26日引述韓官稱，中日韓峰會可能會在12月18日於首爾舉行。迄今中日都沒提出反對，然而會議舉行的消息仍是只聞樓梯響。從以往歷史看來，能否成事取於於一系列因素。

時任中國國務院總理朱鎔基、日本首相小淵惠三、韓國總統金大中1999年11月在菲律賓出席東盟（ASEAN）與中日韓10+3領導人會議期間舉行早餐會，啟動三方在10+3框架（即東盟10國和中日韓三國合作機制）內的合作。三方領導人2000年在第二次早餐會上決定在10+3框架內定期舉行會晤。

首次10+3框架外中日韓領導人會議2008年12月13日在日本福岡舉行。三國決定將領導人單獨舉行會議機制化，每年舉行。

中國外交部長王毅2023年11月26日與韓國外長朴振、日本外相上川陽子一同在韓國釜山，出席第10次中日韓外長會。（中國外交部）

三國並非每年都能順利舉行會議。東北亞地區局勢複雜多變，三國也因領土爭議、歷史遺留問題、現實矛盾分歧屢生齟齬，三方領導人會議以往曾三度停擺。

首度停擺發生在2012年的第五次中日韓領導人會議後。日本政府宣布釣魚島（日稱尖閣諸島）「國有化」，2012年年底安倍晉三二度出任首相，對「慰安婦」問題進行歪曲，甚至否認，導致中日和日韓關係跌至冰點，中日韓合作幾乎全面中止。

日本首相小泉純一郎2005年參拜靖國神社，中韓不滿。三國領導人的第七次會議因此推遲，至2007年1月才恢復舉行。

中日和日韓關係2015年有所緩和，11月初在首爾舉行第六次中日韓領導人會議。但隨着朝核形勢日益緊張，韓國不顧北京反對部署薩德反導彈系統（THAAD），對中韓關係造成打擊。中日韓領導人會議其後被迫再次暫停。

自2017年開始，中日韓關係均呈現向好趨勢，為三國領導人會議機制重啟提供條件。會議在2018年5月以及2019年12月順利舉行。

新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情2019年底爆發，蔓延全球多處。眾多國際面對面議都暫停，中日韓領導人會議也不例外。

中國外交部長王毅2023年11月26日與韓國外長朴振、日本外相上川陽子一同在韓國釜山舉行第10次中日韓外長會。（中國外交部）

中日韓合作秘書處秘書長歐渤芊7月3日表示，中日韓合作從來都沒有不困難的時候，這兩年略有特殊，一方面受疫情的影響，三國人員的來往基本處於停滯的狀態，包括一軌、一軌半、二軌的對話都只能在網上舉辦。

她說中日韓領導人會議中斷至今，最大的一個原因其實是受疫情的影響，再加之可能受一些雙邊關係的因素干擾。

中日之間因為日本單方面決定將福島核污水排海而關係緊繃，中韓之間因中方指韓方炒作中國駐韓大使言論而引發外交風波，這些事情都令峰會籌劃蒙上陰影。