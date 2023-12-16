以軍滿手鮮血從未乾：3人質舉白旗仍遭槍殺　再有記者死於空襲

以色列軍方發言人12月15日稱，正調查有以軍15日在加沙地區北部的沙賈耶（Shejaiya）誤殺疑曾遭哈馬斯扣押的3名人質。一名以色列軍官稱，初步調查顯示，他們與以軍遇上時已「舉白旗」。



被殺的人質分別是28歲的海姆（Yotam Haim）、22歲的塔拉爾卡（Samer Talalka，暫譯）以及26歲的沙姆里茲（Alon Shamriz，暫譯）。他們都是在10月7日哈馬斯突襲以色列時在不同地方被擄走的。

路透社16日引述一名以軍官當天在電話簡報會稱，事發時一士兵在發現人質，他們當時距離以軍數十米遠。

「他們都沒穿襯衣，以及他們拿着一根棍子，上方有一塊白布。士兵感到受威脅，於是開槍。士兵聲稱他們是恐怖分子，他們開火了，2名人質立即被打死。」

第三名人質受了傷，退到附近一棟大樓，並用希伯來語求救。這時「營長立即下令停火，但第三名人質再次遭到射擊，也被打死。」

以軍官在簡報會指出：「這違反了我們的交戰規則。」

以色列軍方最高發言人哈加里（Daniel Hagari）稱，相信他們是自哈馬斯陣營逃出來，或是被組織遺棄。

以軍發言人孔里庫斯（Jonathan Conricus）稱，發生3名人質被殺的事件後，已通知前線人員在遇上穿便裝的人時要特別留神。他說很多襲擊以軍的人都是穿便服的。

三名人質被殺震撼以色列社會，數以百計示威者在特拉維夫上街，促政府趕緊採取行動解救餘下的人質。

以巴衝突：圖為2023年12月15日，以色列軍方宣布軍人在15日誤殺被巴勒斯坦哈馬斯扣押在加沙的3名人質後，特拉維夫數以百計示威者上街，舉起標語抗議。（Reuters）

另一方面，有記者在加沙進行採訪時受襲。半島電視台（Al Jazeera）12月15日指在以色列12月15日的空襲中，2名記者當日在加沙南部汗尤尼斯遭遇由無人機發射的導彈空襲。記者阿布達卡（Samer Abudaqa）殉職，他的同事達赫杜赫（Wael Dahdouh）受傷。

總部在美國紐約的保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）稱，截至15日，即阿布達卡去世之前，至少有63名記在報道以巴戰爭期間殉職，當中包括56名巴人、4名以色列人，以及3名黎巴嫩人。