彭博社：明年中國股市表現　華爾街銀行普遍持樂觀態度

彭博社週日（12月17日）報道，展望2024年，大多數華爾街銀行仍對中國股市保持樂觀，儘管許多銀行已下調預期，並預計MSCI中國指數僅出現個位數漲幅。



隨著中國加大對房地產市場的刺激政策並向更多經濟領域注入資金，市場再次燃起對2024年情況會更好的希望。 不過報道稱，今年市場的期望比去年低很多。

去年底，美國投資銀行高盛集團、摩根大通和摩根士丹利就預測，隨著北京取消嚴格的疫情管制措施，MSCI指數的年漲幅至少為10%。 MSCI中國指數（MSCI China Index）是由摩根士丹利編制的追蹤中國概念股票表現的指數。

然而中國股市的表現並未達預期。 儘管美國、日本和印度股市今年上漲，但中國股市卻表現疲軟，本月有可能連續第五個月出現創紀錄的外資流出。

報道稱，華爾街今年對中國股市錯誤的樂觀情緒可能是由於低估了消費疲軟、長期住房問題以及地緣政治緊張等不利因素的嚴重程度，以及高估了當局增加財政支出的意願。

隨後看多中國的機構開始作出調整。 摩根大通首先下調中國2023年的經濟成長預測；摩根士丹利今年8月將中國股票從「超配」（Over weight）調整至「平配」（Equal weight）。

不過報告指出，儘管許多銀行已調降預期，並預期MSCI中國指數僅出現個位數漲幅，但大多數華爾街銀行仍對中國股市保持樂觀。

報道稱，他們的觀點看起來與去年非常相似，進一步的政策支持、獲利動力的改善，以及低廉的估值。

MSCI中國指數在11月全球股市飆升之際錄得四個月來首次上漲，摩根大通的分析師稱，在寬鬆的支撐下，預計「緩解性反彈」將持續到2024年初。

本文獲《聯合早報》授權轉載

