彭博社：蘋果擬在印度新建大型組裝廠　年產5000萬部iPhone

印度企業巨頭塔塔集團計劃在印度新建一家大型iPhone組裝廠，助力蘋果公司擴大印度生產業務的雄心。《華爾街日報》稱，這新廠房可每年出產5000萬部iPhone手機，提供5萬工作機會。



彭博社引述知情人士說，塔塔集團（Tata Group）擬在印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的霍蘇爾（Hosur，暫譯）建廠。知情人士說，該工廠將可能配備大約20條裝配線，並在兩年內僱用5萬名工人。因計劃尚未宣布，知情人士不願具名。該工廠力爭在12個月至18個月內投入運營。

蘋果發言人不予置評，塔塔集團的代表亦未回復置評請求。

印度總理莫迪的製造業補貼措施吸引了台灣富士康科技集團（Foxconn Technology Group）與和碩聯合（Pegatron Corp.）等蘋果公司的主要供應商加大在印度的投資力度。 這幫助蘋果上一財年在印度組裝了價值70億美元以上的iPhone，使印度在該設備發生產中的份額增加至約7%。其餘的產品都是在中國組裝的。直到幾年前，所有這些產品都是中國製造的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

