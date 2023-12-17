美國貿易代表戴琪：關稅是「美中雙邊關係的一部份」

據美國財經新聞網站Semafor報道，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）12月13日談及對華關稅時表示，中美「不存在純粹的自由貿易」。她形容關稅是「美中雙邊關係的一部份」，美國必須「為了與中國競爭而變得務實」。



戴琪當天出席了由Semafor主辦的「美國製造」主題活動。談及對華加徵關稅的政策時，戴琪稱「關稅是美中雙邊關係的一部份」，因為全球經濟是「不公平的」。

戴琪表示中美不存在純粹的自由貿易，批評中國通過自己的關稅和經濟政策在某些領域佔據了全球市場的主導地位，比如電動汽車產業。戴琪表示與中國競爭，美國必須變得務實，美國需要採取「類似於中國用來阻礙美國生產和貿易的產業政策」。

「我們不能僅僅依賴於這種帶有美好願景的承諾，認為一種非常純粹的自由貿易，就能將我們帶到應許之地。」

圖為7月8日，中美國旗。中美財長在北京鈎魚台賓館會面。（Reuters）

不過戴琪也承認，特朗普時代的關稅政策傷害到美國經濟的某些領域，這種關稅政策的支柱和理由一直是兩黨乃至無黨派人士長期經濟擔憂的根源。

2018年7月，特朗普政府對中國發起關稅戰，根據所謂「301條款」對中國產品加徵額外關稅，導致中美關係最近幾年不斷惡化。報道稱，約一年前開始，戴琪領導的美國貿易代表辦公室（USTR）對這系列關稅的必要性進行審核。

美國貿易代表辦公室（USTR）9月6日宣布，進一步延長對352項已恢復豁免的中國進口商品和77種與新冠防疫相關的中國進口商品的301條款關稅豁免期，期限由今年9月30日延至12月31日，以後可根據4年一審的規定再做進一步決定。

戴琪9月25日再次表示，鑑於美中經濟關係的重要性，美方正非常慎重地考慮如何重新平衡對華貿易關係，並希望在今年內完成對華301關稅的審核。她強調，美中經濟關係複雜且重要，在如何平衡這兩個世界上最大的經濟體之間的貿易關係，令美方捍衞其經濟利益時能更加公平有效上，一定要深思熟慮，關稅審查也是該工作的一部份。

美媒稱，一些觀察家和政府官員建議USTR降低關稅，以更好滿足國內製造業的目標。美國國際貿易委員會3月發佈的一份報告顯示，在特朗普時期對華徵收301關稅後，美國進口商價格幾乎1:1上漲，這意味着美國進口商幾乎承擔了這一關稅的全部負擔。

外交部發言人毛寧在12月13日的例行記者會上表示，中美經貿合作的本質是互利共贏，貿易戰、關稅戰沒有贏家，人為設限或者搞保護主義，只會干擾正常的貿易往來和產供鏈的穩定，不符合任何一方的利益。美方應當切實尊重市場經濟原則和國際貿易規則，為中美經貿合作創造良好的環境，而不是相反。

本文獲《觀察者網》授權轉載

