朝鮮射短程彈道導彈　韓日譴責違反聯合國安理會決議

日本及韓國在12月17日晚公布，朝鮮向日本海（韓稱東海）發射一枚彈道導彈。韓國聯合參謀本部（韓聯參）表示，朝鮮當日深夜向日本海（韓稱東海）發射一枚短程彈道導彈，導彈飛行約570公里後墜落於東部海域。韓方譴責，朝鮮此舉公然違反聯合國安理會的相關決議。日本政府也譴責，朝鮮的行動威脅日本、區域和國際社會的和平與安全，並違反聯合國安理會決議。



韓聯參指出，軍方當晚10時38分探測到朝鮮從平壤一帶，向東部海域發射了一枚疑似短程彈道導彈的飛行物。這是自上月22日後，朝鮮時隔26天再次發射彈道導彈。由於朝鮮可能本月發射洲際彈道導彈（ICBM），軍方一直保持高度關注和警惕。

朝中社於2023年12月1日發布照片，朝鮮領袖金正恩在朝鮮航空節期間，到訪訪問朝鮮人民軍空軍總部。（KCNA via REUTERS)

韓聯社報道，考慮到導彈的飛行距離，朝鮮可能是針對美國核動力潛艦密蘇里號（USS Missouri）當日停靠釜山。據悉，平壤順安至釜山的直線距大概為550公里。另值得一提的是，當天恰逢金正恩的父親、已故前最高領導人金正日去世12週年。朝鮮也可能借此彰顯國防力量，謀求全民團結。

朝中社17日晚引述朝鮮國防省聲明，批評美國和韓國是「暴徒」，進行鹵莽的軍事行動。聲明中指出，美國核動力潛艦密蘇里號（USS Missouri）抵達韓國，是證明華府正在考慮核戰的最新舉動。朝鮮稱，任何針對其使用核武的行為都將面臨先發制人和破壞性反應。

它的言論似乎是在回應美國2天前的警告。美國稱，若朝鮮對美國或盟友發動核攻擊，都會招致政權終結。

韓聯參表示，軍方已加強戒備態勢，並與美日本密切分享朝鮮彈道導彈的有關情報。韓聯參譴責，朝鮮此舉公然違反聯合國安理會的相關決議。軍方將基於韓美聯防態勢，密切關注朝方的各種動向。據悉，韓美日三國此次沒有實時共用朝鮮導彈預警情報。