以軍空襲加沙傑巴利耶難民營　最少110人死亡

半島電視台（Al Jazeera）12月18日報道，以色列軍隊17日晚空襲加沙地帶（Gaza Strip）北部傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）難民營，至少110人死亡。



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報道說，目前已有20餘名傷者從瓦礫下被救出，但仍有大量人被埋在下方。

半島電視台報道，以軍此次襲擊發生在17日，襲擊傑巴利耶難民營的al-Barsh和Alwan家族住宅區。

這場襲擊中有很多包括兒童在內的傷者。這些傷者已經被送往附近的醫療中心，那裏已經擠滿病人。但是加沙北部醫療物資儲備情況堪憂。

加沙地區第二大抵抗組織巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）的一名官員告訴路透社記者，這場襲擊的死者包括該組織發言人謝哈布（Dawoud Shehab）的兒子。

這不是以色列近期第一次打擊傑巴利耶難民營後造成大規模死亡。12月2日，以色列軍隊就曾對傑巴利耶難民營發動空襲，造成至少100人死亡。

圖為2023年11月21日，以色列襲擊位於加沙北部傑巴利耶難民營後，整個地區一片頹垣敗瓦。（Reuters）

另據加沙中部城鎮代爾拜萊赫（Deir Al-Balah）的醫護人員表示，當天以色列對於當地的空襲造成有至少另外12名巴勒斯坦人死亡，數十人受傷，而在南部口岸拉法（Rafah），以色列對另一棟房屋的空襲造成至少4人死亡。

此外，位於此輪以軍重點進攻的汗尤尼斯（Khan Younis）方向的納賽爾醫院（Nasser hospital）近期也再次成為以軍襲擊目標。據報道，在之前的48小時內，醫院周邊先後遭受一枚炸彈和一枚導彈襲擊。

第一枚炸彈是啞彈，沒有發生爆炸。但是此次空襲依舊引起極大的恐慌，造成3人受傷。

夜間，另一枚導彈擊中產科病房所在的大樓，此次爆炸導致部份大樓被摧毀，醫療設備受損。當時該大樓住着數千名其他地方撤離的和流離失所的巴勒斯坦人。

有報道稱，此次導彈襲擊導致一名年輕女孩被殺，還有幾人重傷。